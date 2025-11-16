Bürgergeld-Empfänger wartet mit der Jobsuche – „Erstmal erholen“

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen von „Hartz Rot Gold“ im Nachmittagsprogramm. Dort sehen die Zuschauer, wie es um die Protagonisten rund um Stephan aus Bremen steht. Der Bürgergeld-Empfänger hat zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nämlich große Pläne.

Er möchte sein Leben in Bremen hinter sich lassen und in Bremerhaven eine neue Wohnung und einen neuen Job annehmen. Doch bevor es so weit ist, möchte der Bürgergeld-Empfänger erst nochmal entspannen wie er im Gespräch mit seiner Friseurin erzählt.

Bürgergeld-Empfänger nimmt Reißaus

Stephan hat es sich gerade in Bremen gemütlich gemacht, da will er auch schon wieder weg. Der 44-Jährige hat seine Wohnung gekündigt und sich in Bremen schon bei einer Zeitarbeitsfirma vorgestellt. Ihm wurde sogar schon eine Wohnung in Aussicht gestellt, wie er erzählt.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfängerin verschweigt Minijob: Jobcenter schlägt eiskalt zurück +++

„Die eine Arbeit wäre für mich ideal. Wenn das klappen könnte, wäre das für mich wie ein Sechser im Lotto“, so der Bürgergeld-Empfänger. Doch noch hängen sowohl der Job als auch das neue Zuhause in der Schwebe. Seine Wohnung in Bremen hat Stephan schon gekündigt, sodass er improvisieren muss, bis die neue Bleibe in Bremerhaven frei ist.

+++ auch spannend für dich: „Kann nicht mehr an Gerechtigkeit glauben“ – Bürgergeld-Empfänger sorgt für Kopfschütteln +++

„Der Kostenfaktor wegen der Wohnung ist ja erstmal weg, deswegen kann ich nach vorne gucken. Ich penne in Bremerhaven in einer Art Kanuverein. Schön mit Zelt erstmal. Bisschen erholen“, schwärmt Stephan. Es ist nicht das erste Mal, dass er gemeinsam mit Hund Socke vorübergehend in einem Zelt lebt. Umso mehr freut er sich auf das bevorstehende Abenteuer.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.