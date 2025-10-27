Bürgergeld-Empfänger sorgen für Unmut – „Ich bin schockiert“

Jessica und Olaf sind seit Jahren Teil der RTL2-Dokumentation „Hartz Rot Gold“. Die Zuschauer haben das Paar bereits bei zahlreichen Herausforderungen begleitet: Von Beziehungsstress, über Ärger mit dem Jugendamt bis hin zu finanziellen Sorgen war alles mit dabei.

Auf YouTube veröffentlicht der Sender nun einen Clip aus einer Folge „Hartz Rot Gold“ in dem Olaf sich in der Küche beweisen möchte. Auf dem Speiseplan steht das Gericht Spaghetti Bolognese. Doch bei dem Rezept scheiden sich letztendlich die Geister.

Bürgergeld-Empfänger will sich in der Küche beweisen

Nach einem anstrengenden Tag voller Malerarbeiten brauchen Olaf und Jessica eine Stärkung. Dafür stellt sich der Bürgergeld-Empfänger gerne in die Küche und zaubert ein Nudelgericht für sich und seine Liebste. Die Zutaten dafür hat er bereits zu Hause, wie er erzählt.

Gefrorenes Hackfleisch, Fertigsoße aus dem Beutel, Curry-Ketchup und Salami schmeißt Olaf für das Essen in den Kochtopf. „Das ist mein Leibgericht. Das könnte ich jeden Tag essen“, so der Bürgergeld-Empfänger. Ein Gericht, was bei den Zuschauern nicht für großartig viel Appetit sorgt.

RTL2-Zuschauer werden deutlich

Das Rezept von Olaf und Jessica scheint bei den Zuschauern nicht so gut anzukommen, wie ein Blick in die Kommentare auf YouTube deutlich macht:

„Ich bin schockiert. Nenn es meinetwegen Tomaten-Hack-Soße, aber bitte auf keinen Fall Bolognese.“

„Naja, mit Curry Ketchup ist ja nun egal, aber Hackfleisch in der Mikrowelle? Weiß nicht, das schmeckt doch aufgetaut in der Mikrowelle nicht. Und mit Salami? Eigenartige Kombination.“

„Bolognese mit Hackfleisch, so gut, so lecker. Aber Salami mit rein? Geht’s noch?“

„Bolognese mit gefrorenem Hack, Salami und Tomatenpulver. Igitt.“

