Bürgergeld-Empfänger will arbeiten – Amt macht ihm einen Strich durch die Rechnung

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen der Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ im TV-Programm. Am Dienstagabend (5. August) sehen die Zuschauer unter anderem wie es um Stephan aus Bremen steht. Der Bürgergeld-Empfänger ist seit zehn Jahren arbeitslos und zum Zeitpunkt der Dreharbeiten in der Privatinsolvenz.

Doch Stephan sieht Licht am Ende des Tunnels. Schon bald ist er aus der Insolvenz raus und möchte im Anschluss wieder Vollzeit arbeiten gehen. Um sich über eine potenzielle Jobsuche zu informieren, ruft der Bürgergeld-Empfänger bei seinem zuständigen Jobcenter an. Was er während des Telefonats jedoch erfährt, macht ihn fassungslos.

Bürgergeld-Empfänger will wieder arbeiten

In der Vergangenheit hat Stephan immer wieder 1-Euro-Jobs angenommen, um sich etwas dazuzuverdienen. Eine Vollzeitstelle hat der 43-Jährige seit rund zehn Jahren nicht mehr gehabt.

Das soll sich in den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ jedoch ändern. Der Bürgergeld-Empfänger greift motiviert zum Hörer und ruft das Jobcenter an. „Die Privatinsolvenz ist ja bald durch. (…) Wann darf ich wieder arbeiten?“, möchte der RTL2-Protagonist wissen. Als er die Antwort des Sachbearbeiters am anderen Ende der Leitung hört, fällt ihm plötzlich alles aus dem Gesicht.

Bürgergeld-Empfänger wird vom Amt gesperrt

Wie es scheint, wurde Stephan vom Amt bis zum Jahr 2028 für den Arbeitsmarkt in Bremen gesperrt. Der Grund: Der Bürgergeld-Empfänger sei mehrfach alkoholisiert bei den Behörden erschienen. Er soll nun eine Langzeittherapie machen, um die Sperre aufzuheben.

Das kommt jedoch nicht für ihn infrage. „Die haben doch einen Schuss weg“, beschwert sich der 43-Jährige. Er möchte sich nun an einen Anwalt wenden und gegen den Beschluss des Jobcenters vorgehen. Bleibt abzuwarten, ob er damit Erfolg haben wird oder nicht.

„Hartz Rot Gold“ läuft dienstags ab 20.15 Uhr auf RTL2, die Folgen sind im Anschluss auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.