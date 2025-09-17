Bürgergeld-Empfängerin gönnt sich VIP-Tickets – „Überteuert gekauft“

In den neuen Folgen der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ aus Mannheim sehen die Zuschauer, wie es um die Bewohner der Benz-Baracken steht. Wieder mit dabei ist Bürgergeld-Empfängerin Leann, die sich einen absoluten Kindheitstraum erfüllen wird.

Für die 20-Jährige geht es nämlich auf ein Konzert der deutschen Kult-Band „Tokio Hotel“. Dafür hat die Bürgergeld-Empfängerin sogar ein VIP-Ticket ergattern können. Doch wie konnte sie sich die Eintrittskarte in Höhe von 200 Euro leisten?

Bürgergeld-Empfängerin erfüllt sich großen Traum

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bezieht Leann Bürgergeld. Ihr monatliches Budget ist daher eingegrenzt und die 20-Jährige muss sich ihr Geld gut einteilen. Doch wie konnte sie sich dann das VIP-Ticket für Tokio Hotel im Wert von 200 Euro leisten? Ganz einfach: Es war ein Geschenk.

„Das VIP-Ticket hat mir meine Patentante bezahlt, als Weihnachtsgeschenk. Ich dachte, da ist schon das Konzert mit drin, was nicht der Fall war. Deswegen hat mein Vater dann überteuert – weil es eigentlich schon ausverkauft war – das Konzertticket gekauft“, erklärt die 20-Jährige.

Durch ihren VIP-Zugang kann sie ihren Idolen so nah sein, wie noch nie. „Das ist noch mal was anderes. Du darfst die sehen, direkt vor deiner Nase, du darfst mit denen ein Bild machen, die umarmen“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin freudestrahlend.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken laufen dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.