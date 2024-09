Bürgergeld-Empfänger machen RTL2-Zuschauer rasend – „Ich bin sprachlos“

In der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ sehen die Zuschauer, wie ein Alltag mit begrenzten finanziellen Mitteln aussehen kann. Die meisten Protagonisten leben nämlich von staatlicher Unterstützung wie beispielsweise dem Bürgergeld.

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen aus den Benz-Baracken in Mannheim. Mit dabei sind unter anderem Bürgergeld-Empfängerin Petra und ihre beiden Kinder Selina und Pascal. Die drei wollen nun in die Musikbranche einsteigen und damit Geld machen. Doch das kommt nicht bei allen Zuschauern so gut an.

Bürgergeld-Empfänger nehmen Song auf

Petra und ihre beiden Kinder arbeiten seit längerem an einer TikTok-Karriere und wollen damit ihren Unterhalt verdienen. Doch das Influencer-Geschäft ist hart und das Einkommen nicht so hoch, wie erhofft. Also will die Bürgergeld-Familie parallel dazu auch mit eigener Musik durchstarten.

Auf Instagram teilt der Account von „Hartz und Herzlich“ neulich einen Clip aus dem Aufnahmestudio von Petra und ihren Kindern. Dort singen Pascal und Selina ihre Strophen aus dem Song „Tostebrot“ ein. Während einige Instagram-Nutzer das Lied feiern, werden andere eher nicht so warm damit.

„Das ist nicht ernst gemeint, oder?“

In den Kommentaren des Instagram-Beitrags äußern sich einige Nutzer kritisch zu dem Song der Bürgergeld-Empfänger:

„Das ist nicht ernst gemeint, oder? Findet er und sie sich wirklich gut?“

„Ich bin sprachlos.“

„Wieso denkt eigentlich jeder, dass er singen kann? Einfach nur schrecklich.“

„Ernsthaft jetzt, was ist das?“

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.