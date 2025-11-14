Trotz Schulden – Bürgergeld-Empfängerin bucht 2.600-Euro-Urlaub

„Hartz und herzlich“-Protagonistin Beate hat kein leichtes Leben gehabt: Gewalt, Alkoholabhängigkeit und hohe Schulden prägten ihren Alltag. Als Bürgergeld-Empfängerin muss sie hart rechnen, um mit den Zahlungen des Jobcenters über die Runden zu kommen. Doch für die 55-Jährige aus Mannheim steht ein besonderes Kapitel an – ihr erster Urlaub überhaupt!

Bürgergeld-Empfängerin plant Türkei-Urlaub

Zusammen mit ihren Freundinnen Mel und Nana sowie Mels Sohn hat Beate große Pläne. Die vier wollen in die Türkei fliegen und sich dort eine Woche im Hotel gönnen. Der Reiseveranstalter unterbreitet ihnen ein Angebot: insgesamt 2.694 Euro für Flug und Unterkunft. Das All-inclusive-Angebot deckt alle Kosten für Essen vor Ort ab.

+++ Bürgergeld: Zwillingsmutter gibt ihre Selbstständigkeit als Make-Up-Artistin auf – „Knochenarbeit“ +++

Für die Bürgergeld-Empfängerin ist der Betrag allerdings kaum zu stemmen, denn sie bekommt nur den monatlichen Regelsatz von 563 Euro. Ihre Freundinnen arbeiten, doch Beate muss selbst mindestens 670 Euro für ihren Anteil aufbringen. Trotz Privatinsolvenz und hoher Schulden ist sie bereit, das Geld auszugeben – sie hat nach eigenen Angaben schließlich drei Jahre lang gespart.

Erster Urlaub für Bürgergeld-Empfängerin

„Ich freue mich, das ist mein allererster Urlaub!“, verrät Beate, auch wenn sie sichtlich nervös wirkt. Die Mannheimerin hat noch nie ihre Heimat verlassen. Deshalb bedeutet ihr die Reise besonders viel. Wie sie sich den Urlaub leisten kann? Unklar – doch für die lange Zeit der Entbehrungen möchte sie sich endlich belohnen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich ab 17.05 Uhr. Vorab ist die Sendung auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.