Bürgergeld: Ex-Arbeitslose scheitert mit Selbstständigkeit – „Muss mein Baby aufgeben“

Viele Menschen haben Angst davor, arbeitslos zu werden und womöglich von Bürgergeld abhängig zu sein. Die RTL Zwei-Sendung „Hartz aber herzlich“ zeigt regelmäßig, wie das Leben mit der staatlichen Hilfe wirklich aussieht. Auch mit wenig finanziellen Mitteln erleben die Protagonisten der Reality-Show positive Momente voller Glück – aber auch Tiefschläge.

So wie Janine, die in den Mannheimer Benz-Baracken wohnt. Ihr Schicksal wird in der Folge „Hartz aber herzlich“ an diesem Dienstag (9. Januar) im TV gezeigt. Die junge Mutter konnte sich aus der Abhängigkeit des Bürgergeldes (früher Hartz 4) befreien, hatte sogar einen eigenen Laden (hier mehr dazu). Doch dann geht alles schief.

Bürgergeld: Ehemalige Arbeitslose verliert eigenen Laden

Auf eigene Faust hatte sich Bürgergeld-, bzw. Hartz 4-Empfängerin Janine aus der Arbeitslosigkeit gekämpft. Durch ein Stipendium an einer Kosmetikschule in Frankfurt konnte die Zwillings-Mutter anschließend ihren eigenen Beauty-Salon eröffnen.

In der „Hartz aber herzlich“-Folge am Dienstag trifft Janine allerdings eine folgenschwere Entscheidung. Schon kurz nach der Neueröffnung trifft sich die Make-Up-Artistin mit ihrem Vermieter in dem Salon, erklärt ihm: „Ich muss mein Baby aufgeben. Weil es einfach nicht mehr reicht. Zu wenig Kundschaft.“

Die letzten drei Monate hatte Janine gar nichts zu tun, „ich komme finanziell nicht mehr klar.“ Zwar hätte sie die Miete für ihren Salon immer fristgerecht bezahlt, aber jetzt zieht sie die Reißleine.

Bürgergeld: Ex-Arbeitslose den Tränen nahe

Das Problem: Während Beauty-Behandlungen wie Wimpern verlängern oder Brauen liften nach vier Wochen immer wieder aufgefrischt werden müssen, entscheiden sich die meisten Menschen nur zu besonderen Anlässen für ein professionelles Make-Up.

Zum Glück möchte der Vermieter des Salons der 27-Jährige „keine Steine in den Weg legen“, kommt ihr finanziell entgegen. Die dreimonatige Kündigungsfrist „lassen wir mal gut sein“, erklärt der Mann vor der laufenden RTL-Zwei-Kamera. Das rührt Janine zu Tränen – und der Abschied ihres Traumes fällt gleich noch schwerer. „Aber ich sage dann, lieber gebe ich es auf, als dass meine Kinder nichts haben“, so die zweifache Mutter.

„Hartz aber herzlich“ kannst du um 20.15 Uhr auf RTL Zwei oder in der Mediathek von RTL+ sehen.