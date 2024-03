Bürgergeld: Sachse seit 20 Jahren arbeitslos – dafür gibt es nur EINE Erklärung

Weißenfels, eine 40.000-Einwohner-Stadt in Sachsen-Anhalt. Einst blühende Metropole ist vom Glanz von früher nicht mehr viel übrig. Arbeitslosigkeit, Kriminalität und soziale Verwahrlosung sind hier an der Tagesordnung – zumindest wenn man der RTL-Zwei-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ Glauben schenken mag. Die nämlich begleitete über zwei Jahre Bürgergeld-, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4-Empfänger bei ihrem täglichen Leben. Und schaute dabei nicht nur einmal in menschliche Abgründe.

Es sind Szenen, die betroffen machen, aber auch Szenen, die Unverständnis beim Zuschauer hervorrufen. So wie im Fall von Hartz4-Empfänger und Familienvater Frank. Während seine Frau einem 1-Euro-Job nachgeht, ist der Maurer ohne Abschluss seit rund zwanzig Jahren arbeitslos.

Bürgergeld: Zahlt das Amt den Führerschein?

Warum das so ist? Da hat der Hartz4/Bürgergeld-Bezieher eine genaue Idee. „Wenn man keinen Führerschein hat, hat man einfach keine Chance. Das ist nun mal leider so. Finanziell geht es auch nicht so, dass man den einfach aus dem Stehgreif schnell machen kann. Das kostet ja schließlich auch alles Geld und es wird ja auch alles teurer. Man sieht es ja überall“, so der Langzeitarbeitslose.

Er wolle unbedingt eine Arbeit finden, doch ohne Führerschein, so glaubt er, sei das unmöglich. Ob das wirklich der Grund ist? Da darf man skeptisch sein, schließlich sollten sich ja auch Arbeitstätigkeiten finden lassen, die man ohne ein Fahrzeug erledigen kann, zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, sich Unterstützung vom Jobcenter zu holen.

Dort nämlich ist es möglich, eine Kostenübernahme zu beantragen, sollte der Führerschein konkret der Beendigung der Arbeitslosigkeit dienen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten jedoch betätigt sich der 46-Jährige vor allem in der eigenen neunzig Quadratmeter großen Wohnung. Staubsaugen, die Küche, der Familienhund, das sind Franks Arbeitsbereiche. Dabei bleiben soll es aber nicht. „Ich habe ja schließlich noch fast zwanzig Jahre zu arbeiten“, sagt der Sachse deutlich, „da muss ich irgendwie noch auf die Beine kommen, und das will ich ja auch.“

RTL Zwei zeigt „Hartz Rot Gold: Weißenfels 1“ am Dienstag (26. März 2024) um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL Plus abrufbar.