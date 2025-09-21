Bürgergeld-Empfängerin will’s krachen lassen: „Bankkarte nehmen. Und dann meins“

Endlich hat sie ein eigenes Dach über dem Kopf. Bürgergeld-Empfängerin Pamela musste lange für ihre ganz eigene Freiheit kämpfen. Die Protagonistin der RTL-Zwei-Sendung „Hartz und herzlich“ schlief schon auf der Straße und in anderen Unterkünften.

Nun hat die Bürgergeld-Empfängerin endlich ihre eigenen vier Wände. Liebevoll, und mit der Unterstützung ihrer Nachbarn hat sie die Wohnung im Rostocker Stadtteil Groß-Klein eingerichtet. Doch ganz allein ist sie in der Wohnung nicht. Zumindest denkt Pamela das.

Bürgergeld-Empfängerin hat eine Spuk-Wohnung

Sie glaubt nämlich, dass der Geist ihres verstorbenen Vormieters noch durch die Wohnung spukt. „Der Mieter, der hier drin gewohnt hat, ist auch hier gestorben. Jetzt weiß ich auch, warum das hier spukt in der Wohnung. Das spukt, aber wie“, so Pamela.

++ Bürgergeld-Empfängerin am Ende: Schuld ist das Jobcenter ++

Doch wie äußert sich das? „Gestern hat einer ans Fenster geklopft. Da stand gar keiner, aber die Decke hat sich bewegt. Der Karton ist vom Wäscheständer runtergeknallt, ohne dass ich ihn berührt habe. Ich habe den nicht angefasst. Ich habe gedacht, jetzt habe ich eine Macke“, berichtet Pamela.

++ Bürgergeld-Empfänger melden sich für Steuererklärung an – „Ach du heilige Sche***“ ++

Sie ist sich sicher: „Ich habe hier einen Geist in der Wohnung. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich zugeben. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl hier. Irgendwo ist auch mal Schluss.“

1.800 Euro für die Ersteinrichtung

Na, dann können wir nur hoffen, dass sich Pamela und ihr Geist noch anfreunden. Jetzt geht es für die Bürgergeld-Empfängerin aber ins Kaufhaus. Es braucht noch Einrichtung für ihre Wohnung. Gerne in günstig. Zwar hat sie vom Jobcenter bereits 1.800 Euro bekommen, das Geld jedoch ging für die Möbel raus.

Ein Herd und eine Spüle fehlen Pamela jedoch noch. Da bleibt nur zu hoffen, dass sich im Sozialkaufhaus etwas Passendes und vor allem kostengünstiges finden lässt. Gar nicht so einfach, schließlich mag Pamela Dinge, die nicht jeder hat. Ein reich verziertes Bett beispielsweise. „Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mir etwas einreden zu lassen, würde ich die Bankkarte nehmen. Und dann meins.“