Bürgergeld-Empfängerin erfährt große Neuigkeiten – doch was dann passiert, ist tragisch

Die Fernsehstars der RTL2-Serie „Hartz und Herzlich“ haben mittlerweile eine Art Kultstatus erreicht. Eine Vielzahl an Zuschauern verfolgen seit vier Jahren den Alltag der Bürgergeld-Empfänger, die für finanzielle Sicherheit und ein besseres Leben kämpfen.

In der Rostocker Ausgabe des beliebten Reality-TV-Formates lässt sich unter anderem die 21-jährige Celine in ihrem Alltag begleiten. Sie ist seit gerade einmal sechs Wochen mit ihrem Nachbarn Pascal in einer Beziehung, das Paar lebt gemeinsam mit Freund Falco in einer kleinen 1-Zimmerwohnung. Doch plötzlich wird die Welt der jungen Frau auf den Kopf gestellt.

Bürgergeld-Empfängerin auf Achterbahn der Gefühle

Treue Zuschauer von „Hartz und Herzlich“ kennen die Ausgangslage von Protagonistin Celine. Die junge Frau ist bereist Mutter der zweijährigen Amelie, die allerdings bei Celines Mutter lebt. Celine hatte das Sorgerecht für ihre kleine Tochter verloren. Und auch seitdem scheint sich das Leben der Rostockerin nicht besonders stabilisiert zu haben. Umso überraschender wirken die Neuigkeiten, die Celine in der heutigen Folge (27. September) erfährt.

Die „Hartz und Herzlich“-Kamera belgeitet Celine auf dem Weg zum Frauenarzt, sie vermutet erneut schwanger zu sein. Trotz des erst frischen Liebesglücks, freut sich Freund Pascal auf einen möglicherweise positiven Schwangerschaftstest. Als die Bürgergeld-Empfängerin die Praxis verlässt, kann sie von einem lediglich leicht positiven Testergebnis berichten. Die junge Frau ist jedoch optimistisch: „Ich hab mir wieder ein Kind gewünscht, weil ich Amelie nicht haben kann. Ich vermiss sie halt einfach. Und da ich jetzt zu 60 % schwanger bin, kann man sich eigentlich darüber freuen, ich freu mich.“ Und auch Pascal freut sich über das potenzielle Wunschkind, der Arbeitslose möchte sich nun so richtig ins Zeug legen.

Doch auf die große Freude folgt sogleich die Ernüchterung. Nur wenige Tage später wird das junge Paar darüber informiert, dass ihr Baby es nicht geschafft hat. Die Enttäuschung ist groß, Celine erzählt traurig, dass sie (nach eigenen Angaben) bereits zwanzig Babys auf Grund eines Stresslevels verloren hat. Das junge Paar wird ihrem Familienwunsch jedoch sicherlich auch in Zukunft nachgehen.

