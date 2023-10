Bürgergeld-Empfängerin bekommt Haarverlängerung – und will Beauty-Tag

Für die RTL2-Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“ werden einige Bewohner der Plattenbauten im Rostocker Stadtteil Groß Klein von den Kameras begleitet. Eine der dort lebenden Bürgergeld-Empfänger ist die 33-jährige Jenny. Sie ist Vierfach-Mutter und aktuell voller Elan, wenn es um ihr Äußeres geht.

Die Bürgergeld-Empfängerin will einiges an sich ändern und am liebsten ein komplettes Make-over.

Bürgergeld-Empfängerin Jenny wünscht sich Make-over

Vor einem Monat hat sich Jenny beim Friseur bereits Extensions machen lassen, bezahlt hat sie dafür allerdings nichts. Einer ihrer Fans war so spendabel, Jenny die Haarverlängerung zu bezahlen. Doch dabei soll es nicht bleiben.

In der Episode am Dienstag (10. Oktober) verrät die „Hartz und Herzlich“-Darstellerin, was noch alles folgen soll. Am liebsten ein Beauty-Tag. Als zwei ihrer Kinder in der Kita sind, legt Jenny schon los. „Ich habe von meiner Freundin Schminke geschenkt gekriegt“, sagt sie stolz in die Kamera und startet mit dem Make-over.

+++ Bürgergeld-Empfängerin plant OP – sie kostet fast 1.000 Euro +++

„Ohne Schminken finde ich mich nicht so toll, obwohl viele sagen, dass mir das steht. Ich kriege auch sehr viele positive Kommentare, dass ich schöne lange Haare habe. Mit langen Haaren und geschminkt finde ich mich doch viel besser“, so die Bürgergeld-Empfängerin, die noch mehr an sich plant.

Jenny: „Ich muss ja noch Geld zusammensparen, es sind noch zwei Sachen, die noch kommen. Einmal sind das Anziehsachen, dass ich mich neu einkleide zu meinem neuen Styling. Und das Zweite, für das ich noch spare, ist mein Hund.“ Es könne schwierig werden, bis sie sich komplett umstylen kann. Nicht nur finanziell. Auch was die Fitness angeht.

Bürgergeld-Empfängerin hat optisch viel vor

Die RTL2-Darstellerin will obendrein wieder mit dem Trainieren anfangen, nachdem sie zuvor einen Monat lang krank war. Deshalb ist jetzt neben dem Make-over auch Sport angesagt. Denn sie habe einen Schock gehabt, als sie auf der Waage stand.

„Meine Waage hat 92 Kilo wieder angezeigt. Ich habe in der Zeit, wo ich krank war, ganz schön zugelegt. Das muss alles wieder runter. Ich war schon bei 79“, so die 33-Jährige. „Oberschenkel und Bauch muss weg, sonst gefällt mir mein Körper, wie er ist.“

Die Haare und die Schminke passen schon mal, jetzt heißt es für die Bürgergeld-Empfängerin also erst mal sparen, um ihrem kompletten Umstyling-Traum ein Stückchen näher zu kommen.

„Hartz und Herzlich“ läuft wochentags immer um 16.05 Uhr bei RTL2.

