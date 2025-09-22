Bürgergeld-Empfängerin Carola leidet unter Kritik an Ballermann-Song: „Wird das grad ein wenig zu viel“

Ein breites TV-Publikum kennt Carola aus der RTL2-Sendung „Armes Deutschland“. Vor kurzem wagte die Langzeitarbeitslose jedoch einen neuen Karriereweg. Gemeinsam mit dem YouTuber Marc TV brachte sie einen eigenen Ballermann-Song heraus (wir berichteten).

„Armes Deutschland“ heißt der Partyschlager. Dazu veröffentlichten die beiden auch ein Musikvideo auf Marcs Kanal. Der Song stößt jedoch nicht nur auf Begeisterung: Unter dem Video gibt es auch eine Menge Kritik – sehr zum Leidwesen von Carola, wie ihr Song-Partner Marc weiß.

Von großer Begeisterung zu massig Kritik

Mit dem eigenen Ballermann-Song geht für Carola eigentlich ein kleiner Traum in Erfüllung. Die RTL2-Bekanntheit ist großer Schlager-Fan, wie Marc im Interview mit unserer Redaktion berichtet. Die Idee, einen Song aufzunehmen, kam allerdings von ihm: „Ich dachte, das passt ganz gut zusammen“, erklärt er.

Für das Musikvideo reisten die beiden extra an den Ballermann, wo sie unter anderem am Strand und in der Schinkenstraße feierten. Während ihres Mallorca-Aufenthalts soll die 40-Jährige eine „tolle Zeit“ gehabt haben. Das Feedback der Urlauber fiel überwiegend positiv aus: „Die Leute haben ihr zugejubelt, sie gefeiert und gesagt: ‚Hey Carola, bleib so wie du bist'“, erinnert sich Marc. Kurz nach Veröffentlichung des Musikvideos wendete sich das Blatt jedoch.

„Sie nimmt sich das sehr zu Herzen“

„Peinlich“ oder „Fremdscharm“ sind nur zwei der fiesen Worte, die unter dem Video zu finden sind. „Jetzt ist es so, dass sie die Kommentare unter dem YouTube-Video verletzen. Sie nimmt sich das sehr zu Herzen. Ihr wird das grad ein wenig zu viel“, erzählt Marc. Doch nicht nur Carola bekommt Kritik ab, auch er selbst wird teilweise scharf angefeindet. Einige werfen ihm vor, Carola für seinen Content auszunutzen. Das weist Marc entschieden zurück.

Ihm ist wichtig zu betonen, dass Carola für den Ballermann-Song und ihre Auftritte in einigen Videos fair bezahlt wurde. „Viele meiner Zuschauer meinten, ich soll sie mal interviewen, und ich selbst fand sie auch spannend. Sie tat mir aber auch ein wenig leid. Man hat geschaut, dass man das Arbeiten mit Helfen verbinden konnte“, erklärt er.

Auch privat unterstützt Marc Carola, etwa bei Anträgen für das Amt oder bei der Wohnungssuche. Und beruflich könnten die beiden in Zukunft weiter zusammenarbeiten: Die Idee für einen weiteren Ballermann-Song gibt es bereits, auch für Bookinganfragen sind sie offen. Ob Carola nach der massenhaften Kritik weiterhin mitmacht, steht allerdings noch in den Sternen.