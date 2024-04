Bürgergeld-Empfänger reiben sich die Hände – „Budget von 22.000 Euro“

In den Mannheimer Benz-Baracken wohnt Pascal zusammen mit seiner Mutter Petra und seiner jüngeren Schwester Selina. Die Bürgergeld-Empfänger sind schon länger in der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ dabei. In den aktuellen Folgen sehen die Zuschauer, wie die Familie den Weg in die Selbstständigkeit gehen will.

Pascal und Petra wollen nämlich als Content Creator auf TikTok durchstarten. Doch der Papierkram macht den Bürgergeld-Empfängern zu schaffen. Zum Glück werden sie dabei von Freunden unterstützt und beraten. Vor allem eine wertvolle Information haben die Mannheimer dadurch bekommen – es geht um eine Stange Geld.

Bürgergeld-Empfänger im Bürokratie-Chaos

Sich selbstständig zu machen ist nicht ganz so einfach, wie Pascal und Petra sich es vorgestellt haben. Ein Haufen Papierkram und zahlreiche Behördengänge sind mit dem Ganzen verbunden. Doch Mutter und Sohn ist es das wert – schließlich wollen sie endlich die Unabhängigkeit vom Jobcenter.

Auch interessant: Bürgergeld-Regelsatz soll gekürzt werden – „Soziale Grausamkeit“

In den aktuellen TV-Folgen berichten die beiden, dass sie so gut wie fertig mit dem bürokratischen Teil sind. „Der Mann einer Freundin von mir kennt sich supergut mit Elster aus. Der hat das mit dem Pascal gemacht. Hiermit hat das Finanzamt alle zwei Bögen bekommen“, sagt Petra erleichtert. Dank der Hilfe des Bekannten haben die Bürgergeld-Empfänger einiges lernen können. Zum Beispiel auch, was ihr Einkommen angeht.

„Wir haben ein Budget von 22.000 Euro“

Aktuell verdienen Pascal und Petra schon Geld über die Video-Plattform TikTok. Doch um keinen Ärger mit den Behörden zu bekommen und nicht mehr vom Bürgergeld abhängig zu sein, wollen Mutter und Sohn jeweils ein Kleingewerbe anmelden. Doch ohne die Hilfe des Bekannten wäre das alles nicht so einfach möglich gewesen. „Er hat mit mir alles ausgefüllt, was als Kleingewerbe ausgefüllt werden muss. Er hat uns auch gesagt, dass wir ein Budget von 22.000 Euro haben, was wir im Jahr einnehmen dürfen“, erklärt Pascal.

Da die Formulare nun an das Finanzamt geschickt wurden, steht den beiden aus eigener Sicht nichts mehr im Weg. „Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt heißt es für uns nur noch durchstarten. Juhu!“, jubelt Petra.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.