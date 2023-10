Bürgergeld-Empfänger lügt im TV: Die Strafe folgt auf dem Fuße

Sozial-Dokus wie das RTL2-Format „Armes Deutschland“ erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Eine Vielzahl an Fernsehzuschauern zeigt Interesse am Alltag von Bürgergeld-Empfängern (Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz 4) und den Problemen, die das Leben auf Kosten des Staates mit sich bringen.

Ein Leben auf der Couch, die fehlende Motivation dazu Arbeiten zu gehen und ein entspannter Alltag finanziert durch Steuergelder – diese Klischees müssen sich Bürgergeld-Empfänger immer wieder anhören. In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ wird genau dieses Schubladendenken immer wieder aufgegriffen. In der Folge von Dienstag (17. Oktober) trifft es einen Bürgergeld-Empfänger sogar noch härter.

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Armes Deutschland“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.

Für Bürgergeld-Empfänger wird es ernst

Alex und Maria sind Protagonisten der RTL2-Sozialdoku „Armes Deutschland“ und werden von den Kamerateams des Senders durch ihren Alltag begleitet. Das Liebespaar und seine zwei Kinder leben von insgesamt 1550 Euro im Monat, die sich aus Hartz4, Elterngeld und Kindergeld zusammensetzen. Ein schlechtes Gewissen hat Bürgergeld-Empfänger Alex nicht, seine Hilfeleistung vom Staat begründet er wie folgt: „Wir liegen dem Staat auf der Tasche, allerdings sorgen wir auch für unsere Kinder, deswegen ist das Ganze auch gerechtfertigt.“ Doch nun läuft eine Anklage gegen Alex, die das Familienglück des Paares ernsthaft gefährden könnte.

Alex wurde auf Grund von Sachbeschädigung angeklagt und muss ein Strafgeld in Höhe von 1275 Euro zahlen. Der RTL2-Star teilte dem Kamerateam zum Zeitpunkt der Dreharbeiten mit, dass er die Strafe bereits mithilfe von Hartz4 und geliehenem Geld abbezahlt habe. Als RTL2 das Paar jedoch vier Monate später besuchte, bot sich ein ganz anderes Bild. Alex befindet sich mittlerweile im Gefängnis, der Bürgergeld-Empfänger hat über die bereits abbezahlte Strafe gelogen.

Nach Entlassung kommt es noch schlimmer

In absehbarer Zeit wird Alex aus der Haft entlassen und wird in die gemeinsame Wohnung mit Protagonistin Maria zurückkehren, die sich kurz nach seiner Inhaftierung von ihm getrennt hat. Was den Bürgergeld-Empfänger dort erwartet, wird ihn sicherlich nicht freuen. Maria wohnt mittlerweile mit Kumpel David zusammen, der Maria im Fernsehen sah, Kontakt zu ihr aufnahm und sie nun in alltäglichen Aufgaben unterstützt. Der junge Mann, der von einer staatlichen Grundsicherung lebt, macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen für Maria. Diese sieht ihn bisher lediglich als Kumpel an, Potenzial für mehr scheint allerdings vorhanden zu sein.

Doch damit nicht genug – Ex-Partner Alex und Kumpel David haben bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Die beiden Männer saßen vor einiger Zeit gemeinsam im Gefängnis und teilten sich sogar eine Zelle. David wurde aufgrund von schwerer Körperverletzung, Diebstahl und Schwarzfahren inhaftiert. Im Gefängnis kam es Davids Aussage zufolge sogar zu einer Schlägerei zwischen den beiden Männern. Wie Alex auf die neue Bekanntschaft seiner Ex-Frau reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Neue Folgen der Sozial-Doku „Armes Deutschland“ strahlt der Sender RTL 2 immer dienstags um 20:15 Uhr aus.