Bürgergeld: Familienvater geschockt – plötzlich fehlen 700 Euro

Miete stemmen, Einkauf bezahlen und zwischendurch ein wenig Geld für Freizeit-Aktivitäten übrig haben – mit finanziellen Mitteln zu haushalten ist schwieriger denn je geworden. Wenn man aus eigener Tasche nicht mehr leben kann, unterstützt der Staat hierzulande mit Bürgergeld und Co. RTL2 hat es sich in der Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“ zur Aufgabe gemacht, den Alltag dieser Menschen in den Mannheimer Benz-Baracken abzubilden.

Vor Ort kämpfen die Bewohner des sozialen Brennpunkts immer wieder mit Höhen und Tiefen. Familienvater Florian ist einer von ihnen. Der Security-Mitarbeiter musste in den vergangenen Monaten einiges einstecken – und es wartet schon die nächste böse Überraschung auf ihn!

Bürgergeld: Familienvater in finanzieller Not

Florian hat in letzter Zeit schwere Schicksalsschläge erlitten. Nach dem Tod seiner Tochter Lisa-Marie und der überraschenden Trennung von seiner Frau Marina muss er sich alleine um seine Kinder kümmern. Seitdem ist Geld für den 41-Jährigen ein noch größeres Thema als sonst. Denn Florian lebt in keiner Partnerschaft mehr und ist daher von Steuerklasse 3 in Steuerklasse 1 abgerutscht.

Ein harter Schlag für den siebenfachen Vater. Insgesamt 700 Euro muss er nur von seinem Lohn im Sicherheitsdienst einbüßen. Doch Florian kämpft bei dem Finanzamt um eine Änderung der Steuerklasse.

Bürgergeld: Familienvater erwartet nächste Hiobsbotschaft

Aber dann der nächste Rückschlag! Eigentlich hatte der Familienvater angenommen, Anspruch auf Steuerklasse 2 zu haben, die für Alleinerziehende vorgesehen ist. Doch nur noch fünf seiner Kinder leben mit ihm im Haushalt. Die zwei Ältesten sind über 18 Jahre alt und mittlerweile Selbstverdiener.

Da daher der Anspruch für sie auf Kindergeld entfällt, platzt der Traum von Steuerklasse 2.

Florian ist sich trotz finanzieller Notlage sicher: Das Wohl seiner Kinder steht an erster Stelle. „Ich muss jetzt schauen, wie ich es anders mache“, gibt sich der Familienvater optimistisch. Um nicht komplett auf Sparflamme leben zu müssen, versucht er demnächst, seine Stunden als Sicherheitsmitarbeiter aufzustocken.