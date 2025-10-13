Bürgergeld-Empfänger kauft Mercedes-Limousine – und macht Gewinn

Der Bürgergeld-Empfänger Elvis und sein Sohn Martin, bekannt aus der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“, sind leidenschaftliche Autoliebhaber. Viel PS und vor allem elegante Limousinen lassen ihre Herzen höherschlagen.

Martin startete klein mit einem VW Polo als erstes eigenes Auto, doch irgendwann musste etwas Schnelleres her. Seine Wahl fiel auf einen silbernen 5er-BMW, mit dem er die Mannheimer Straßen unsicher machte.

Aber schon nach einem Jahr machte die Limousine dem jungen Mann das Leben schwer. Nun fassten Elvis und sein Sohn einen Entschluss. Sie landeten einen lukrativen Deal, den sie vor der RTL Zwei-Kamera enthüllten.

Bürgergeld-Empfänger kauft seinem Sohn einen Mercedes

Der ehemalige BMW, ein alter Diesel, wurde für den Sohn des Bürgergeld-Empfängers schnell zu einem lästigen Problem. Elvis erklärt: „Martin braucht eigentlich keinen Diesel. Es ist ein Langstrecken-Auto und keines, das nur in Mannheim rumheizt. Langsam, langsam hat es auch mit kleinen Wehwehchen angefangen. Das kostet zu viel.“

Danach folgte ein rasches Limousinen-Tauschgeschäft. Vor der Haustür sorgt jetzt eine silberfarbene Automatik-Mercedes E-Klasse älteren Baujahrs für Aufsehen. Obwohl das Modell leichte Macken hat, gibt sich der Bürgergeld-Empfänger entspannt: „Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Martin noch einige Macken hinzukommen“, merkt er humorvoll an.

Elvis zeigt sein Talent als Geschäftsmann

Elvis war es, der die Weichen für den Deal stellte. Er erklärt, dass er den Vorbesitzer kennt. Für ihn war klar: „Für das Geld machen wir es.“ Welche Summen er für den BMW erhielt und in den Mercedes investierte, bleibt sein Geheimnis.

Dennoch gesteht der Bürgergeld-Empfänger stolz: „Wir haben mehr für den BMW bekommen, als der Mercedes gekostet hat.“ Nun möchten die beiden die übriggebliebene Summe in die Aufpolierung der Limousine stecken.

„Mit Beziehungen kaufst du ein Auto, für das du wenig bezahlst und, in das du ein paar Euro reinsteckst. Nach ein, zwei Jahren, wenn du davon die Schnauze voll hast, verkaufst du ihn und dann bleibt sogar noch ein wenig übrig“, klärt Elvis Martin auf.

Die beschriebene „Hartz und herzlich“-Episode „Gesundheit geht vor“ wird am 13. Oktober um 13.55 Uhr bei RTL Zwei ausgestrahlt. Sie ist zudem bei RTL+ verfügbar.