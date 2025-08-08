Bürgergeld-Empfänger grinst nach Amts-Besuch: „Habe ihr erzählt, wie das alles läuft“

Mit seinen 23 Jahren hat Bürgergeld-Empfänger Pascal schon einiges falsch gemacht. Den jungen Mann plagen rund 20.000 Euro Schulden, dazu befindet sich der Protagonist der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ in der Privatinsolvenz.

Groß auf Dinge verzichten möchte der Bürgergeld-Empfänger jedoch nicht. Schon in einer vorherigen Folge von „Hartz und herzlich“ rechnete der 23-Jährige vor, wieviel er in etwa für Markenkleidung ausgibt, und warum modische Klamotten von Labels wie Lacoste wichtig für ihn wären (Bürgergeld-Empfänger über Luxus-Klamotten: „Ich darf mir ja auch mal was gönnen“).

Bürgergeld-Empfänger reist zum Versorgungswerk

Nun will der junge Mann, der an einer Gehbehinderung leidet, seinen Schwerbehinderten-Ausweis noch mehr nutzen. Dafür ist er von Mannheim extra zum Versorgungswerk nach Heidelberg gereist.

„Warum ich heute hier bin, ist, um meine Wertmarken wieder zu beantragen für den Schwerbehindertenausweis. Dass ich dann fürs Deutschland-Ticket nichts mehr bezahlen muss, dass ich dann wieder diesen Ausweis benutzen kann. Weil mit dem Ausweis hat man dann eigentlich schon viele Möglichkeiten. Man kommt billiger ins Kino, man kommt billiger ins Schwimmbad und so rein. Deswegen ist der Schwerbehindertenausweis eigentlich besser als das Deutschlandticket, dann habe ich mir 50 Euro gespart im Monat“, rechnet Pascal vor.

Problem bloß, bei einem vorherigen Termin klappte das alles nicht so, wie es sich der 23-Jährige gewünscht hatte. Nun sollte es besser laufen. Und siehe da: Nach dem Termin im Versorgungsamt strahlte der junge Mann über das ganze Gesicht.

„Es lief eigentlich sehr gut“

„Es lief eigentlich sehr gut, ich habe ihr nochmal erzählt, wie das alles läuft, wie es funktioniert, ob sie mir da helfen kann. Dann haben wir das alles gemacht, und dann haben wir gerade mit meiner Sachbearbeiterin vom Jobcenter Rücksprache gehalten, die hat uns dann auch diesen Bewilligungsbescheid direkt zugeschickt“, so Pascal.

Diesen habe es benötigt, um zu klären, wer die Wertmarken bezahle, die nun per Post an den Bürgergeld-Empfänger gehen sollen. Wenn diese da sind, wolle er das Deutschlandticket direkt kündigen. Hintergrund: Da Pascal Bürgergeld bezieht, bekommt er die Wertmarken umsonst.

„Warum sollte man das Angebot nicht nutzen, wenn man es nutzen kann?“, fragt Pascal deutlich.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ stets von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Pascal. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.