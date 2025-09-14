Ex-Bürgergeld-Empfänger will Influencer werden – „Stundenlohn von 50 Euro“

In den neuen Folgen von „Armes Deutschland“ treffen die RTL2-Zuschauer wieder auf Dennis. Der ehemalige Bürgergeld-Empfänger hat sich selbstständig gemacht und möchte nun als Influencer und Streamer richtig durchstarten.

Der Plan des „Armes Deutschland“-Protagonisten geht ihm zufolge auch auf. Auf Sozialleistungen, wie dem Bürgergeld ist er nach eigenen Angaben nicht mehr angewiesen. Er verdient nun sein eigenes Geld – ein Fakt, welcher Dennis mächtig stolz macht.

Ex-Bürgergeld-Empfänger feiert seine Selbstständigkeit

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war es vier Monate her, dass der Ex-Bürgergeld-Empfänger aus dem Obdachlosenheim zu seiner Partnerin Annika gezogen ist. In der Folge „Schwanger!“ (Erstausstrahlung 13. September) kommt Dennis plötzlich mit Auto und Hund daher.

Kurz darauf berichtet er, wie es finanziell bei ihm aussieht. „Meine Selbstständigkeit läuft und geht echt gut voran. Es kann sein, dass ich mal einen Stundenlohn von 50 Euro habe“, so der ehemalige Bürgergeld-Empfänger. Doch es gibt auch Tage, an denen er weitaus weniger verdient, gibt es zu bedenken.

„Keiner nervt mich“

Die Unabhängigkeit sorgt bei Dennis dennoch für gute Laune. „Wenn ich zwei Tage mal keinen Bock habe zu arbeiten, dann mache ich es nicht. Und keiner nervt mich“, tönt er. Künftig möchte der angehende Influencer genug Geld verdienen, um seine Frau Annika und das gemeinsame Kind ernähren zu können. Bleibt abzuwarten, wie das laufen wird…

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Armes Deutschland“ aktuell immer samstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es aber auch schon im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.