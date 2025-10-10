Bürgergeld-Empfänger mit wildem Plan – er will die 500 vollmachen

Wenn es um große Ziele geht, hat Christopher aus Duisburg ganz eigene Vorstellungen. Während es mit Karriere und Familienplanung hapert, läuft es bei den Frauen. Zumindest laut seiner eigenen Rechnung.

Der 34-Jährige feierte Geburtstag und ließ sich in der RTL Zwei-Doku „Armes Deutschland“ bei Bier, Zigaretten und großen Sprüchen begleiten. „Wenn man mit Biertrinken und Partymachen Geld verdienen könnte, wäre ich Spitzenverdiener“, grinst der Bürgergeld-Empfänger breit in die Kamera.

Bürgergeld-Empfänger mit pikanter Statistik

Sein Ehrentag wird stilecht gefeiert: ein paar Jungs, ein paar Drinks und jede Menge Selbstlob. Chris ist stolz auf seine Statistik. 300 Frauen habe er schon gehabt. Sein Ziel ist es, auf 500 aufzustocken: „Das geht auf jeden Fall klar in der nächsten Zeit.“ Ob er dabei auch ans Verhüten denkt? Kondome habe er „vielleicht fünfmal“ benutzt.

„Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Kondome gekauft. Ich habe Allergie gegen Latex!“, erklärt er grinsend. Das Ergebnis ist eindeutig, denn Chris hat gleich mehrere Kinder. Wie viele genau weiß er selbst nicht. Den Unterhalt zahlt der Staat. Der Bürgergeld-Empfänger hat große Pläne! Er will als Pornodarsteller durchstarten. Doch der Traum muss erstmal ruhen, eine Infektion zwingt ihn zur Pause. Statt Antibiotika-Kur und Bettruhe wird bei Chris trotzdem gefeiert.

Seine Mutter Iris (61) steht ihm dabei tatkräftig zur Seite. Sie ist Aufstockerin, hilft beim Putzen und Dekorieren der Wohnung. Besonders stolz ist Chris auf sein Wohnzimmer mit Harry-Potter-Wandlogo. „Wenn ich manche sehe, die von Bürgergeld leben, die haben keine Tapete an den Wänden und kaputte Möbel. Man kann auch mit Bürgergeld gut und schön leben“, findet er. Nur bei der Arbeit sieht er keinen Bedarf.