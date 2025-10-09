Fußball-Star muss von Bürgergeld leben: 10 Millionen in den Sand gesetzt

Er war einst ein gefeierter Sport-Star. Eike Immel, Fußball-Nationalspieler, BVB-Held. Mit dem Fußball verdiente der Torwart Millionen. Und verlor sie auch wieder. In der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ verrät der 64-Jährige, wie es dazu kommen konnte.

„Früher konnte ich mir fast alles leisten. Danach kamen Schulden, zwangsläufig die Insolvenz, und dann kam ein ganz tiefer Fall“, berichtet der Bürgergeld-Empfänger. Früher habe er Millionen verdient, so Immel, heute lebe er von 563 Euro im Monat.

Star-Torwart muss vom Bürgergeld leben

Mit 18, erinnert sich der einstige Star-Torwart, habe er schon 300.000 Mark im Jahr verdient. Später verdiente er gar zwei Millionen im Jahr. Doch dann kamen die Ausgaben. Scheidung, Unterhalt, unglückliche Investitionen in Immobilien. „Viel Geld habe ich auch ausgegeben. Wir haben nie an etwas gespart“, so Immel.

Ein Lebensstil, der sich heute rächt. Dennoch gibt Immel nicht auf. Er möchte aus dem Bürgergeld raus, wieder auf eigenen Füßen stehen. Doch so recht scheint das noch nicht zu gelingen. Seit sechs Jahren lebt Immel auf Staatskosten. „Es ist kein schönes Leben“, sagt der 63-Jährige. Ein Leben, das früher für ihn undenkbar war.

Schlecht beraten

Mindestens zehn Millionen habe er in den Sand gesetzt, erinnert sich der einstige BVB-Star. „Ihr müsst euch das so vorstellen: Heute ist der Manager oder Berater eines Spielers hoch ausgebildet. Der ist auf dem neuesten Stand der Dinge. Die Berater, die wir hatten, Versicherungsvertreter so in der Art, wollten natürlich das beste von mir. Das war mein Geld. Und das ist krachend in die Hose gegangen, muss ich sagen. Da habe ich Immobilien gekauft, wo die dran verdient haben, ob die jetzt gut waren, oder schlecht waren für mich, das spielte keine Rolle“, so Immel.

Er habe nie Post nach Hause bekommen, wusste nicht einmal, was auf seinem Konto war. Der Startorwart war vollkommen überfordert. Wie die Geschichte von Eike Immel weitergeht, siehst du am Dienstag, 14. Oktober 2025, bei RTL Zwei.

