Bürgergeld-Empfängerin hat Bewerbungsgespräch: Eine Sache verschweigt sie lieber

Nach vielen Jahren Arbeitslosigkeit endlich wieder ein geregeltes Leben. Diesen Wunsch hat scheinbar auch Bürgergeld-Empfängerin Michelle. Doch so richtig ernst zu nehmen, scheint die junge Frau die Chance nicht zu nehmen, die sich ihr da bietet. Denn von Vorbereitung ist bei Michelle nicht allzu viel zu bemerken.

„Ich habe mich noch gar nicht vorbereitet“, verrät Michelle dem Drehteam von „Armes Deutschland“ kurz vor dem Gespräch, „ich lasse es einfach auf mich zukommen, und dann habe ich immer eine Idee, was ich sage. Aber die Wahrheit natürlich.“

Bürgergeld-Empfängerin hat endlich ein Bewerbungsgespräch

Die Wahrheit also … Und so fragt das Drehteam nach, wie der potenzielle neue Arbeitgeber wohl auf den bisherigen Werdegang der Langzeitarbeitslosen reagiere. „Das müssen die doch gar nicht wissen“, glaubt die 25-Jährige. „Das haben die nicht gefragt, ich glaube nicht, dass die das fragen“, so Michelle.

Und wie lief das doch recht unvorbereitete Bewerbungsgespräch? „Ganz gut. Ging schnell“, fasst Michelle die Unterredung zusammen. Der potenzielle Arbeitgeber wolle sich kommende Woche bei ihr melden. Immerhin. Damit ist Michelle schon einmal deutlich weiter als ihr Ex-Freund Jerome.

Ex-Partner Jerome lebt ebenfalls vom Bürgergeld

Der zeigt sich nämlich nur bedingt bereit, einen Job zu suchen. Der Bürgergeld-Empfänger ließ ein konkretes Job-Angebot sogar verfallen, weil er nach eigenen Angaben seine Wohnung hatte putzen müssen.

Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Jerome und Michelle. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot. So wie Ex-Bundesligastar Eike Immel.