Bürgergeld-Empfängerin unter Druck: Ihr droht jeden Moment das Gefängnis

Es muss ein schlimmes Gefühl sein. Auch, weil sie für ihr drohendes Unheil selbst verantwortlich ist. „Armes Deutschland“-Protagonistin Sara aus Hagen bezieht Bürgergeld, hat eine kleine Tochter. Doch der alleinerziehenden Mutter droht das Gefängnis. Die Polizei könnte jederzeit vor ihrer Tür stehen.

Der Grund: Die Bürgergeld-Bezieherin wurde wegen 26-fachen Betruges zu zwei Jahren Haft mit Chance auf Therapie verurteilt. Der Haftantritt könnte ihr jederzeit drohen. Ein Drama für die 38-Jährige, auch weil sie Angst um ihre kleine Tochter Malve hat. Das Mädchen ist erst zwei Jahre alt.

Drama um Bürgergeld-Empfängerin Sara und ihre kleine Tochter

Schon jetzt scheint sie das Unheil zu realisieren. „Sie wird wütend. Sie hört nicht mehr. Wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegt, schreit sie herum. Sie buhlt dann ganz extrem um Aufmerksamkeit“, schildert Sarah das Drama um ihre Tochter.

Doch es kommt noch schlimmer. Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Mutter-Kind-Haft bislang ab, Malve soll in einer fremden Pflegefamilie unterkommen. Dazu kommt, dass Sarah nicht genau weiß, was mit dem Vater von Malve geschehen ist. „Der ist drogenabhängig, die Vermutung ist, dass er tot ist“, schildert die Bürgergeld-Empfängerin den Fall, „aber wirklich bestätigt ist es nicht.“

Das Leben als Alleinerziehende sei für sie sehr schwer, berichtet Sara. Auch, weil sie keinen Unterhalt für ihre Tochter erhält. Malve ist übrigens nicht ihr einziges Kind. Sarah hat noch vier weitere. Diese leben allesamt in Pflegefamilien.

Polizei könnte jederzeit vor der Tür stehen

Doch wann geht es ins Gefängnis? „Ich habe zwei Strafbefehle draußen. Ich habe seit gestern einen Haftbefehl draußen. Und versuche jetzt natürlich alles irgendwie zu deichseln, dass ich mit Kind rein kann“, so Sara. Dennoch könnte die Polizei jederzeit vor der Tür stehen. Malve würde dann in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Und, so Sara, „das Kind wiederzubekommen, wenn ich aus der Haft raus bin, ist sehr, sehr schwierig.“

