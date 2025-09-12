Zu faul für den Bürgergeld-Antrag: „Ich verarsche die“

Es sind Aussagen, die einfach nur fassungslos machen. Samantha und ihr Freund Nico haben weder eine Ausbildung, noch einen Job. Beide leben, so heißt es in der RTL-Zwei Sozialdoku „Deutschland deine Schulden“ auf Kosten der Eltern. An sparen denkt das Pärchen jedoch nicht. Im Gegenteil, die nicht vorhandene Kohle wird fröhlich aus dem Fenster geworfen. Und ein Schuldenberg angehäuft, der mittlerweile mehrere Zehntausend Euro hoch ist.

„Ich habe eine kleine Kaufsucht an Klamotten“, gesteht Samantha in die RTL-Zwei-Kameras. Das heiße, so die 19-Jährige: Wenn „ich etwas sehe, das mir gefällt, dann will ich es haben.“ Und so hat sie bereits in jungen Jahren mindestens 9.000 Euro Schulden angehäuft.

Arbeitslose bezahlen ihre Rechnungen einfach nicht

Kleingeld, wenn man bedenkt, wie hoch die Last ihres Freundes ist. Mit seinen 25 Jahren hat er rund 60.000 bis 70.000 Euro an Verbindlichkeiten. Die scheinen den jungen Mann aber nur bedingt zu stören. Bestellt er doch weiterhin im Netz fleißig Dinge. Natürlich auf Rechnung, wie er erklärt.

++ Bürgergeld-Empfänger verschleudert die Kohle: Jetzt muss die Familie zahlen ++

Und so zeigt ihn die Sendung, wie er gerade ein neues Playstation-Spiel bestellt. Auch wieder mit Kauf auf Rechnung. „Ich bestelle das, und man hat rein theoretisch 14 Tage Zeit, das zu bezahlen, meistens mache ich das nicht.“

++ Bürgergeld-Empfänger verschleudert sein Geld: Nach 5 Tagen hat er nur noch 8,22 Euro ++

„Ja, ich verarsche die“

„Ja, ich verarsche die“, gibt Nico offen zu und lacht. Ein schlechtes Gewissen hat er dabei nicht. Im Gegenteil. Drohende Sperren bei Online-Händlern umgeht er, in dem er seinen Namen auf der Plattform ändert, und ein gefälschtes Namensschild an die Türklingel klebt. „Eigentlich müsste es auffallen, aber es geht immer wieder durch“, grinst der 25-Jährige.

Die Betrugsmasche, so heißt es bei RTL Zwei, funktioniere so gut, dass das Paar nicht einmal Bürgergeld beantrage. Dies, so der Sprecher der Sender, sei ihnen zu anstrengend. Dass ihnen durch die Betrügereien sogar Gefängnis drohen dürfte, ist Nico und Samantha scheinbar egal.