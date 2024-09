Bürgergeld-Empfänger tönt: „Unter 4.000 netto lohnt sich nicht“

Eine Familie zu ernähren, ist teuer. Gestiegene Energiekosten und erhöhte Lebensmittelpreise machen vielen Menschen in Deutschland das Leben schwer. Ein bisschen anders sieht das bei einer Familie aus Berlin aus. Archii, Angelina und ihre vier Kinder leben von Bürgergeld, lassen sich also einiges finanzieren.

Der Grund: Familienvater Archii hat keine Zeit zu arbeiten. Der Bürgergeld-Empfänger hat nämlich den Traum, Rapper zu werden. Und für so eine Rap-Karriere braucht er Zeit. Dazu kommt, dass er ganz genaue Vorstellungen hat, wieviel Geld im Monat reinkommen muss. Schließlich kassieren die Berliner monatlich rund 3.500 Euro vom Staat.

Bürgergeld-Empfänger Archii will Rapper werden

„Realistisch gesehen: Unter 4.000 Euro netto lohnt es sich für mich nicht, arbeiten zu gehen“, rechnet der Rapper in der RTL-Zwei Sozialreportage „Armes Deutschland“ vor. Klingt zunächst einmal unrealistisch. Doch Archie hat noch ganz andere Probleme, entkam der 38-Jährige doch vor einigen Monaten nur knapp dem Gefängnis. Stattdessen gab es eine Bewährungs- plus eine Geldstrafe. Dazu noch Anwalts- und Gerichtskosten sowie Schmerzensgeld, das er leisten muss. Alles in allem 10.000 Euro.

Ein herber finanzieller Schlag für die Familie. Dazu hat er noch weitere Schulden. Etwa 30.000 bis 40.000 Euro, die er vielen „Kleingläubigern“ schulde. Eine funktionierende Rap-Karriere wäre also durchaus von Vorteil. Und der Berliner wirkt optimistisch.

Bürgergeld-Empfänger will mindestens 4.000 Euro netto

„In der Karriere geht es auf jeden Fall voran. Ich würde es mir noch einen Ticken schneller, noch ein bisschen aktiver wünschen, aber alles Gute braucht seine Zeit. Ich arbeite sehr viel dran, ich gebe mir sehr viel Mühe. Ich bin ziemlich überzeugt davon, weil ich sehr fleißig bin karrieremäßig in letzter Zeit, dass es im Übergang von diesem Jahr zum nächsten Jahr, das Jahr ist ja bald zu Ende, dass dann wirklich sehr viel passieren wird“, so der Berliner. Wir sind gespannt.

Die ganze Geschichte von Archie und seiner Familie kannst du in der neuen Folge „Armes Deutschland“ sehen, die RTL Zwei am Dienstagabend (24. September 2024) um 20.15 Uhr ausstrahlt. Wichtig: Personen wie Archii sind die Ausnahme. Die meisten Empfänger von Sozialleistungen wollen schnellstmöglich wieder in Lohn und Brot.