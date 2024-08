Bürgergeld: 50-Jährige wird gekündigt – der Grund macht fassungslos

Die RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“ gewährt Zuschauern seit Jahren einen Einblick in das Leben von Menschen, die am Existenzminimum leben. Im Fokus stehen dabei Personen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, um ihren Alltag zu bewältigen. Mit der Einführung des Bürgergelds hat sich das soziale Sicherheitsnetz in Deutschland verändert – die Sozial-Doku zeigt dabei, wie staatliche Hilfen das Leben der Betroffenen beeinflussen. Ela und Beate aus den Mannheimer Benz-Baracken sind bereits länger Protagonistinnen der Serie – doch eine schlechte Nachricht erschüttert die langjährigen Freundinnen.

Bürgergeld: Bittere Gewissheit in den Benz-Baracken

Ela und Beate gehen bereits seit Jahren durch dick und dünn – nur logisch, dass sich die beiden ebenfalls bei der Suche nach Arbeit unterstützen. Seit kurzem stocken sie ihre staatliche Unterstützung, wie etwa das Bürgergeld, durch Minijobs bei einer Reinigungsfirma auf. Doch nun trifft Ela ein harter Schlag: Sie wurde fristlos gekündigt.

Der Grund für die Kündigung war scheinbar ein Vorfall in einer Schule. Ela sollte dort das Klassenzimmer putzen, übersah jedoch den Aushang und schaffte es nicht rechtzeitig, den Raum sauber zu machen. Um den Zeitplan einzuhalten, sollte Ela künftig um 6 Uhr morgens anfangen. Doch das ist für die 50-Jährige unmöglich, da sie sich morgens um ihren Enkel kümmert und ihn vor Schulbeginn nicht alleine lassen kann.

Bürgergeld: Kündigung macht sprachlos

Die Kündigung erhielt Ela daraufhin über das Handy – eine Art und Weise, die die RTL2-Protagonistin fassungslos macht. Sie hätte sich ein persönliches Gespräch gewünscht. Besonders bitter: Ela hatte noch ihre langjährige Busenfreundin Beate für den Job in der Reinigungsfirma angeworben. Auch Beate fühlt sich dort als Putzkraft ungerecht behandelt und steht solidarisch zu ihrer Freundin: In wenigen Wochen will auch sie die Arbeitsstelle wieder aufgeben.

RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+. Aktuell zeigt der Sender Wiederholungsfolgen.