Carmen bekommt ihr Bürgergeld: Es wird direkt auf der Kirmes ausgegeben

Ein Tag auf der Kirmes ist nicht billig. Essen, Trinken, Fahrgeschäfte… da kommt einiges zusammen. Problematisch wird es dann, wenn man eh schon nicht viel hat, so wie Carmen. Sie, ihr Mann und ihre Kinder leben von Bürgergeld. Dennoch will Carmen ihren vier Jungs einen schönen Tag bereiten. Und so geht es – ohne Dieter zwar – aber dafür mit viel Vorfreude im Gepäck auf die „Mannheimer Mess“, eine bekannte Kirmes in der Region.

Und dort wird nicht gespart. Gleich zu Beginn findet die Bürgergeld-Empfängerin, die vom Team der RTL-Zwei-Reportage „Hartz und herzlich“ begleitet wird, ein Geschenk für ihren Mann Dieter. Der ist glühender Anhänger des Fußball-Zweitligisten Schalke 04, und so wird direkt ein Blechschild mit der Aufschrift „Schalke-Fan auf Lebenszeit. Du kannst über mich lachen. Mich foltern oder auch Schlimmeres, ich bin ein Schalke-Fan und du kannst es niemals ändern“. Ach, wie schön. Und da waren die ersten 12,99 Euro schon weg.

Bürgergeld-Empfängerin lässt es auf der Kirmes krachen

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Ihre Kids durften noch aufs Karussell, im Anschluss gab es für alle noch Bratwurst und Getränke am Grillstand. Und die haben Hunger, knapp 40 Euro gehen für die Verpflegung drauf.

Im Anschluss ging es noch ans Dosenwerfen. Ums Geld, so heißt es bei „Hartz und herzlich“, wolle sich Carmen aber heute keine Gedanken machen, an diesem Tag, so RTL Zwei, stünde der Spaß an erster Stelle. Ein toller Tag für ihre Jungs, die sonst nicht so häufig die Möglichkeit haben, ohne groß darüber nachzudenken, Geld auszugeben.

„Das war schön, das hat Spaß gemacht“, wird da gejubelt. Und so freute sich auch Dieter, der seit über 28 Jahren mit seiner Carmen verheiratet ist, über sein neues Schalke-Fan-Utensiel. „Das kann ich ins Wohnzimmer hängen“, plant er schon die Verwendung des blau-weißen Schildes. Ob Carmen das mitmacht? Wir werden sehen.