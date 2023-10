Bürgergeld-Empfängerin schimpft übers Jobcenter: „Hasse dieses Amt einfach nur“

Sie sind wieder zurück. Fünf Jahre nachdem die RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ das erste Mal in Bitterfeld-Wolfen drehte, kehrt die Sendung nun zurück. Am Dienstag (24. Oktober 2023) zeigt der Sender die erste von insgesamt drei neuen Folgen aus der von Armut geprägten Region in Sachsen-Anhalt. Mit dabei ist auch die 46-jährige Bürgergeld(zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz 4 genannt)-Empfängerin Doreen.

Sie habe ein „miserables Verhältnis zum Jobcenter“, heißt es von der „Hartz und herzlich“-Sprecherin. Termine beim Amt würde sie nur sehr „unregelmäßig“ wahrnehmen. Doch wo liegt das Problem? Und welchen Einfluss hat das auf ihre monatlichen Auszahlungen? Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie zuweilen bei „Hartz und herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.

Bürgergeld: Jobcenter-Ärger bei „Hartz und herzlich“

„Seit drei oder vier Jahren habe ich mit dem Amt zu tun“, verrät die 46-Jährige. Sie wolle endlich auf eigenen Füßen stehen. Doch das sei nicht so leicht. „Ich hasse dieses Amt einfach nur“, sagt Doreen deutlich. Ihre Wut ist irgendwie verständlich, so bekommen die Arbeitslose und ihr Sohn aufgrund von Sanktionen 100 Euro weniger im Monat. Für die eh schon am Existenzminimum lebende Familie ein herber Einschnitt.

„Ich habe zur Verfügung vom Arbeitsamt … da habe ich nur die 390 und der Mike auch. Da geht Strom und da geht hier noch die Betriebskostenabrechnung die Hälfte weg alles. Und ich habe das Geld momentan auch nicht dazu“, erklärt sie bei RTL Zwei.

Deswegen müsse die Arge alles übernehmen, ist sie sich sicher. Problem: Der Kontakt mit dem Jobcenter bringe eine Menge Papierkram mit sich. Ein Störfaktor für die 46-Jährige. „Das Arbeitsamt schlaucht immer so“, stöhnt Doreen. Das sei für sie schwer. Drei Stunden habe sie anfangs für das Ausfüllen von nur einem Antrag gebraucht. Die Arbeitslose ist überfordert. Das jedoch ändere nichts, heißt es von RTL Zwei, drei Monate sollen die Sanktionen dauern. Ob Doreen es dennoch hinbekommt, siehst du in den neuen Folgen „Hartz und herzlich“ bei RTL Zwei.