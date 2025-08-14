Bürgergeld-Paar bekommt über 3.000 Euro: Nach wenigen Tagen ist die Kohle weg

Sie sind jung, augenscheinlich gesund, haben ein Kind – auf Arbeit jedoch haben Angelique und ihr Mann Mike keine Lust. Im Gegenteil, die Bürgergeld-Empfänger haben sich durch diverse Anträge auf Unterstützung und einen Systemfehler (hier die ganze Geschichte) ein ordentliches monatliches „Einkommen“ geschaffen. Mehr als 3.300 Euro bekommen die beiden Arbeitslosen und ihr Sohn jeden Monat vom Staat ausgezahlt.

Geld, das den beiden ein geldsorgenfreies Leben beschert. Und so müssen die 20-Jährige und der 25-Jährige auch nicht groß auf Preise, Angebote oder ähnliches achten. Das zeigt sich direkt beim gemeinsamen Spaziergang durch ihre Heimat Pirmasens. Als Bürgergeld-Empfängerin Angelique plötzlich Hunger bekommt, geht es direkt in die nächstgelegene Pommesbude. Eine Portion Pommes, Getränke … aufs Geld achtet Angelique nicht.

Bürgergeld-Empfängerin tönt: „Geld spielt keine Rolle“

„Geld spielt keine Rolle“, tönt die 20-Jährige, „weil wenn man es hat, dann gibt man es auch aus.“ Dass der Zwischensnack mal eben knapp 7,50 Euro kostet, geschenkt. Doch selbst bei über 3.000 Euro im Monat ist der Geldbeutel auch irgendwann leer.

++ Bürgergeld-Empfängerin will’s krachen lassen: „Bankkarte nehmen. Und dann meins“ ++

Am 25. eines Monats, so Mike, ist die Kohle futsch. „Dann haben wir noch so 10, 15, 20 Euro im Geldbeutel“, so der 25-Jährige. Doch auch dafür findet sich eine Lösung. Dann wird einfach Mikes Mutter angepumpt.

„Und dann denk ich, wo ist das Geld hin?“

Aber wie kann das sein? Über 3.000 Euro haben viele normal arbeitende Menschen nicht monatlich zur Verfügung. Die Antwort: Das Paar kann einfach nicht mit Geld umgehen. „Ich habe manchmal 200 Euro im Geldbeutel und dann ist es manchmal noch am gleichen Tag weg. So ungefähr. Und dann denk ich, wo ist das Geld hin?“, erinnert sich Mike, „ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass wir soviel Geld ausgeben.“

Angelique jedoch glaubt nicht, dass sie und Mike mit Geld nicht gut umgehen könnten. Daran liege es nicht, so die 20-Jährige, „wir gehen einfach raus, und dann hat man Hunger, (…) und dann kauft man sich extra die teuren Sachen, zum Beispiel Cola, zwei Euro irgendwas, obwohl man es im Kaufland für einen Euro irgendwas bekommt.“ „Und“, ergänzt Mike, „Kinder sind auch teuer.“ Dass das die Definition von „nicht mit Geld umgehen können“ ist, haben die beiden scheinbar noch nicht realisiert.

++ Bürgergeld-Paar verhöhnt Steuerzahler: „Unser Morgen beginnt um 11 Uhr“ ++

RTL Zwei zeigte die Folge „Armes Deutschland“ mit Mike und Angelique am Samstag (9. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Angelique und Mike. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.