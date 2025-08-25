Bürgergeld-Paar wirft die Kohle aus dem Fenster: 800 Euro im Monat für Lebensmittel

Sie sind jung, scheinbar körperlich gesund, arbeiten wollen sie für ihr Geld jedoch nicht. Das Bürgergeld-Paar Mike und Angelique beschäftigt schon seit einigen Wochen die Zuschauerinnen und Zuschauer der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“. Und auch die Politik. Wurden die 20-Jährige und der 25-Jährige doch nun für ihre Machenschaften vom Amtsgericht Pirmasens verurteilt (hier alle Informationen).

Die Folge „Armes Deutschland“, die der Sender am Samstag (23. August 2025) ausstrahlt wurde jedoch vor dem Gerichtsverfahren abgedreht, und so können die Bürgergeld-Empfänger ihr unrechtmäßig erhaltenes Geld weiterhin mit vollen Händen aus dem Fenster werfen.

Mike und Angelique erhalten Bürgergeld – und werfen es aus dem Fenster

So bekam Mike nicht nur Bürger-, sondern auch Arbeitslosengeld. Dazu kam das Bürgergeld seiner Frau Angelique, sowie Kindergeld und Kindergeldzuschlag für das gemeinsame Kind. Insgesamt deutlich über 3.000 Euro jeden Monat. Und weil das noch nicht genug war, räumte das Paar auch noch Bücherschränke leer und verhökerte die Literatur anschließend im Internet. Natürlich ohne das Jobcenter darüber zu informieren.

Summa summarum ergab sich ein ordentlicher Batzen Geld, den das Paar Monat für Monat zur Verfügung hatte. Was es damit machte? Ein Boxspringbett für 600 Euro und Lebensmittelausgaben von rund 800 Euro monatlich. Das sei, so heißt es bei „Armes Deutschland“, doppelt so viel, wie zwei Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt ausgäben.

„Warum die ganze Zeit sparen?“

Wie die Ausgaben zusammenkommen? Ganz einfach: Die Flasche Cola wird nicht im Supermarkt geholt, sondern im Imbiss. Brezel, Energydrink und Co. gibt es im Bahnhofsshop.

Doch nur mit Lebensmitteln ist es nicht getan. Die Freizeit verbringt das Paar gerne mal am Automaten. „Warum die ganze Zeit sparen, wenn man es ausgeben kann? Man weiß ja nie … Morgen kann eine Bombe einschlagen, und wir sind alle tot. Wenigstens haben wir dann ein bisschen gelebt“, rechtfertigt Angelique den Lebensstil des Paares. Dass die Allgemeinheit für ihr „bisschen gelebt“ aufkommen muss, scheint ihr dabei vollkommen egal.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Mike und Angelique am Samstag (23. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Angelique und Mike. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.