Bürgergeld: Aufstocker will Insta-Star werden – „Solange muss das Amt bezahlen“

Wege, sich beruflich zu verwirklichen, gibt es viele. Die einen wählen eine Ausbildung, um ihren Traumjob zu ergattern, die anderen studieren zunächst, treten später ins Berufsleben ein. Andere wiederum versuchen sich in Luftschlössern, träumen von der ganz großen Karriere im Show- oder Social-Media-Business. So wie „Armes Deutschland“-Protagonist Marc. Der Berliner bekommt 305 Euro Hartz-4-Aufstockung (Folge wurde vor Einführung des Bürgergeldes) abgedreht. Sein Traumberuf: Social-Media- und Filmstar.

„Ist zwar nicht viel, aber ich komme später groß raus“, verspricht der Berliner, singt dazu: „Das ganze Geld muss weg“. Wie er sein großes Ziel schaffen will? „Mein Ziel ist es auf jeden Fall bekannt zu werden bei Instagram. Da muss man auf jeden Fall gut aussehen. Man muss schon was mitbringen, denke ich“, so der 35-Jährige.

Bürgergeld-Doku auf RTL Zwei

Bei Instagram zeige er sein Leben, erklärt der Berliner. Unter anderem filmt sich Marc dabei, wie er sich rasiert. Dazu tritt er seit 2010 immer mal wieder als Darsteller in diversen TV-Formaten auf, heißt es in der RTL-Zwei-Sozialreportage. Davon seinen Unterhalt bestreiten kann er jedoch nicht.

++ Bürgergeld-Empfänger vom Amt erwischt: „Jetzt haben wir die Arschkarte“ ++

„Momentan lebe ich davon nicht, ich bin momentan beim Jobcenter auch gemeldet. Ich hoffe, dass ich irgendwann davon einmal ganz leben kann“, sagt der 35-Jährige. Einem normalen Job möchte er nicht nachgehen.

„Ich habe nicht so Lust auf dieses Hamsterrad. Lieber Insta-Star und Schauspieler werden. So lange muss das Amt bezahlen, bis da was passiert ist“, tönt der 35-Jährige. Dazu kommt, dass Marc einen Hang zu teurer Kleidung hat. „Ich trage sehr, sehr viel und gerne Marken. Tommy Hilfiger, Polo, Ferrari, ich versuche da schon, Marke immer zu tragen“, beschreibt Marc seinen Stil. Na, dann hoffen wir mal, dass der große Durchbruch schnell gelingt. Das Geld kann er gut gebrauchen.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ am Dienstag (18. Juni 2024) um 22.15 Uhr. Die Folge ist bereits vorab bei RTL Plus abrufbar. Wichtig: Fälle wie die von Marc sind die Ausnahme. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich eine neue Arbeit finden.