Bürgergeld-Empfängerin aus Dortmund dealt mit Drogen – und nutzt dafür dreiste Masche

Der Privatsender RTL2 zeigt am Dienstag (12. September) eine neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“. In der Doku-Reihe werden Menschen begleitet, die Bürgergeld beziehen. Jeder Protagonist stellt sich in der Serie die Frage, ob sich Arbeit für sie lohnt oder nicht.

Die 18-jährige Tiffany aus Dortmund hat darauf eine ganz deutliche Antwort: Für sie kommt arbeiten überhaupt nicht infrage. Die schwangere Bürgergeld-Empfängerin möchte weiterhin Sozialleistungen beziehen und sieht diese als gute Grundsicherung für sie und ihr Kind. Wie sich kurze Zeit später herausstellen soll, ist es jedoch nicht ihre einzige Einnahmequelle.

Bürgergeld-Empfängerin hat illegales Nebengeschäft

Wie sie selbst erzählt, verkauft die schwangere 18-Jährige nebenbei noch Drogen. Insgesamt 4.500 Euro habe sie durch die kriminellen Machenschaften angespart. Das Geld liege in einem Safe bei einer Freundin. Laut Tiffany verkauft sie aktuell nicht so viel wie früher, doch aufgehört habe sie damit nie.

Daran ändert auch ihre Schwangerschaft nichts. Ganz im Gegenteil: Die 18-Jährige nutzt ihren runden Bauch als eine Art Tarnung. Schließlich würde sie so nicht von der Polizei verdächtigt, erzählt die Bürgergeld-Empfängerin. Trotzdem ist sie auf den Fall der Fälle vorbereitet, wie sie im Gespräch mit einem Kumpel verrät.

Bürgergeld-Empfängerin besitzt Waffen

Um sich vor Angriffen jeglicher Art zu schützen, hat Tiffany laut eigenen Angaben stets einen Schlagstock mit dabei. Die 18-Jährige denkt, dass es sich dabei ja um keine richtige Waffe handelt und sie als Schwangere sowieso dazu berechtigt sei. Und auch ihr Kollege ist Freund von solchen Waffen.

Er bevorzuge aber Messer, sagt der junge Mann, der ebenfalls als Dealer nebenbei Geld verdient. Wie es mit Tiffany nach diesen Geständnissen weitergeht, bleibt wohl abzuwarten. Eine rosige Zukunft dürfte ihr in nächster Zeit allerdings erstmal nicht blühen.

RTL2 zeigt die neuen Folgen „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags ab 20.15 Uhr im Free-TV und anschließend in der Mediathek.