Bürgergeld-Empfänger hat keinen Bock auf Arbeit – „Brauche ich momentan nicht“

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ zeigt Protagonist Mike, wie er mit der Trennung seiner Partnerin klarkommt. Angelique hat den Bürgergeld-Empfänger nämlich für ihren Ex-Freund verlassen. Ein Umstand, der dem 25-Jährigen zu schaffen macht.

In den neuen Folgen spricht er nun über sein Gefühlschaos. Dabei ist der Bürgergeld-Empfänger so sehr mit der Trennung beschäftigt, dass er nicht im Entferntesten an das Thema Arbeit denkt. Zumal habe er es finanziell eh nicht nötig, wie er sagt.

Bürgergeld-Empfänger hat Arbeit nicht nötig

Auf die Frage, ob er momentan arbeiten würde, antwortet er klar und deutlich: „Nö, das brauche ich momentan noch nicht. Ich wollte mir einen Job suchen, aber ich habe viel um die Ohren. Momentan bockt mich gar nichts“, erzählt der Bürgergeld-Empfänger.

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bekommt Mike 1.300 Euro Arbeitslosengeld I. Dazu kommen noch 1.600 Euro Bürgergeld für ihn und Angelique. Finanzielle Veränderungen bringt die Trennung somit noch nicht mit sich.

Bürgergeld-Empfänger platzt der Kragen

In Sachen Kindererziehung ist sich das ehemalige Paar jedoch alles andere als einig. „Manchmal habe ich den Kleinen eine Woche. Dann treffen wir uns kurz, haben Streit und dann sage ich ‚Nimm den Kleinen selber‘. Das ist immer so ein Hin und Her“, erzählt der Bürgergeld-Empfänger. Eine Einigung in diesem Thema scheint da erstmal nicht in Sicht…

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Armes Deutschland“ aktuell immer samstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es aber auch schon im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.