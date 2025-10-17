Bürgergeld-Empfänger lehnt Job ab – „Arbeiten lohnt sich nicht“

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ werden Menschen begleitet, die meist in sozialen Brennpunkten leben und von staatlicher Unterstützung, wie dem Bürgergeld, abhängig sind. Dazu gehört unter anderem auch der vierfache Vater Archii, der mit seiner Familie in Berlin lebt.

Einen Job hat der Bürgergeld-Empfänger nicht – dafür aber große Pläne. Archii möchte nämlich als Rapper durchstarten und so sein Geld verdienen. Einer anderen Arbeit nachzugehen, lohnt sich seiner Meinung nach absolut nicht.

Bürgergeld-Empfänger pfeift auf Arbeit

Archii hat jahrelang in der Gastronomie gearbeitet. Eine Zeit, an die er nicht so gerne zurückdenkt. Er hat nach eigenen Angaben schlechte Erfahrungen gesammelt und möchte sich „nie wieder für jemanden krumm machen“. Deshalb konzentriert er sich auf seine Rap-Karriere.

Damit das möglich ist und er die Zeit für seine Musik hat, bezieht er Bürgergeld. Und das möchte er auch erstmal nicht ändern, wie er klarstellt: „Das hört sich so herablassend an, wenn ich sage, arbeiten lohnt sich nicht. Aber in unserem Fall – wir bekommen 3.000 Euro vom Jobcenter.“

Die Stellenangebote vom Amt gefallen dem 37-Jährigen ganz und gar nicht. „Da bekomme ich Jobangebot in einer Kantine für 1.400 Euro netto. (…) Wie stellen die sich das vor? Ich gehe für dieses Gehalt arbeiten und zahle dann 1.300 Euro für Miete und Strom“, sagt Archii. Und so will er weiter von staatlicher Unterstützung leben – alles andere lohnt sich ja nicht.

