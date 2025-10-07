Bürgergeld-Empfänger sorgen für Diskussionen – „Da hat man wirklich keine Worte“

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ werden Menschen mit der Kamera begleitet, die in sozialen Brennpunkten leben. Die meisten sind von Sozialleistungen, wie dem Bürgergeld abhängig und müssen im Alltag mit wenig Geld bestreiten.

Mit dabei sind unter anderem auch die Bürgergeld-Empfänger Isabella und Dennis. Auf YouTube veröffentlicht der Kanal von RTL2 einen Ausschnitt aus einer älteren Folge mit den beiden. Dabei sorgt die ein oder andere Aussage des Sozialhilfe-Empfängers für Diskussionen im Netz.

Bürgergeld-Empfänger werden deutlich

Die „Armes Deutschland“-Protagonisten Isabella und Dennis leben zum Zeitpunkt der Dreharbeiten in einer Obdachlosenunterkunft. Arbeiten tut keiner der beiden – sie genießen ihre Freizeit in vollen Zügen.

++ auch interessant für dich: „Was eine Frechheit“: Bürgergeld-Empfänger sorgen für Fassungslosigkeit bei RTL2-Zuschauern ++

„Wozu soll ich denn arbeiten? Es gibt genug Menschen, die für mich arbeiten gehen. Ich bin froh, dass ich von den Steuern leben kann. Das Paar ist der Meinung, dass sich Arbeiten in Deutschland nicht lohnt. Eine Einstellung, die für Kopfschütteln sorgt.

Bürgergeld-Empfänger sorgen für Wut

Auf YouTube tauschen sich die Zuschauer angeregt über die Szenen aus „Armes Deutschland“ aus. Dabei sorgen vor allem die Aussagen von Dennis für Ärger bei dem ein oder anderen Nutzer:

„Da hat man wirklich keine Worte.“

„Der Typ ist einfach nur krass. Das kannst du dir nicht ausdenken.“

„Erschreckend, einfach nur erschreckend!“

„Heftig. Ich bin selten sprachlos.“

„Würde gern so viel sagen, aber weiß nicht, wo ich anfangen soll. Bin sprachlos.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL Zwei zeigt die Episoden von „Armes Deutschland“ regelmäßig TV-Programm. Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger verhalten sich so wie das Paar. Die meisten wollten schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.