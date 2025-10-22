„Kann nicht mehr an Gerechtigkeit glauben“ – Bürgergeld-Empfänger sorgt für Kopfschütteln

In der RTL2-Sendung „Armes Deutschland“ werden Menschen begleitet, die in sozialen Brennpunkten leben und meist von staatlicher Unterstützung abhängig sind. Während manche alles geben, um vom Bürgergeld wegzukommen, genießen andere ihr Leben ohne einen festen Job in vollen Zügen.

In den neuen Folgen präsentiert der Bürgergeld-Empfänger seine neue Partnerin namens Sabrina. Bei seinen Aussagen kommt der ein oder andere „Armes Deutschland“-Zuschauer allerdings ins Grübeln.

Bürgergeld-Empfänger wird deutlich

Chris hat eine Frau kennengelernt. Die 34-jährige Sabrina arbeitet, anders als ihr Göttergatte, in Teilzeit als Erzieherin. Ein Umstand, der bei dem Duisburger für Zweifel sorgt. „Mal schauen, ob das passt“, so der Bürgergeld-Empfänger in der RTL2-Doku.

Zwischen den beiden scheint es sonst aber gut zu laufen. Chris erzählt, dass sie bereits intim geworden sind. Verhüten tut er allerdings nicht – er habe nach eignen Angaben eine Latexallergie und könnte daher keine Kondome verwenden. Eine Einstellung, die bei den Zuschauern für Fassungslosigkeit sorgt.

RTL2-Zuschauer fassungslos

In den YouTube-Kommentaren überschlagen sich die Meinungen zu Chris und seinen Aussagen. Die meisten Zuschauer haben dabei nichts für ihn und seine Einstellung übrig:

„Bin baff.“

„Wenn ich solche Leute sehe, die so durchs Leben kommen, kann ich nicht mehr an Gerechtigkeit glauben.“

„Peinlichkeit-Level komplett übertroffen der Typ, traurig.“

„Man steht morgens auf, um sich zur Arbeit fertig zu machen und sieht eine Folge Chris. Genau dann weiß man, warum man jeden morgen aufsteht.“

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Armes Deutschland“ immer samstags in der Primetime. Vorab gibt es die Staffel auch in der Mediathek bei RTL+.