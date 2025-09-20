Bürgergeld: Arbeitsloses Ehepaar kassiert doppelt vom Staat ab – „Ist deren Problem“

In der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ bei RTL2 vom Samstagabend (20. September) werden vielfältige Einblicke in das Leben und die aktuelle Situation des Ehepaares Angelique und Mike gegeben.

Ganz offen sprechen sie vor der TV-Kamera über ihre aktuelle finanzielle Situation. Sie erhielten nun Post vom Jobcenter. Eine Nachricht, die für sichtbares Unbehagen sorgt.

Bürgergeld-Ehepaar erhielt Geldregen vom Amt

Plötzlich erhielt das Paar eine Kürzung von 1200 Euro der aktuellen Bezüge vom Amt. Doch was waren die konkreten Gründe dafür? „Wir haben angeblich zu viele Leistungen bezogen“, erklärt Mike ernüchtert.

Ehefrau Angelique wird deutlicher. Sie verrät sogar, dass sie schon ahnte, dass etwas nicht stimmte. In der vergangenen Zeit erhielt das Paar Bürgergeld und Arbeitslosengeld parallel. Doch so ganz sicher sind sie sich dabei nicht. Sie haben komplett den Überblick verloren.

„Ich gehe davon aus, dass wir Bürgergeld bekommen. Aber er (Anm. d. Red Mike) sagt, dass er Arbeitslosengeld erhält, weil er ja davor ein Jahr gearbeitet hat“, erklärt Angelique. Und fügt auf entspannte Weise hinzu: „Wir bekommen schon viel Geld vom Staat. Aber ich finde nicht, dass das ausnutzen ist.“

Haben sie es gewusst?

In der vergangenen Zeit erhielten sie jeden Monat 1800 Bürgergeld plus 1600 Arbeitslosengeld. Somit hat das Ehepaar in den Monaten 8400 Euro zu viel bezogen.

Mikes Reaktion spricht Bände, er sieht die Schuld nur beim Jobcenter. Er erklärt: „Mir war schon bewusst, dass wir viel Geld bekommen. Aber ich habe nichts gesagt. Es ist deren Problem.“ Jetzt bekamen sie die Quittung und müssen einen herben Rückschlag verkraften. Ihr monatliches Einkommen liegt nun bei mageren 586 Euro.

Die beschriebene „Armes Deutschland“-Episode „Ärger mit dem Amt“ wird am 20. September bei RTL2 ausgestrahlt. Außerdem ist sie bei RTL+ verfügbar.

Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger und Arbeitslose zeigen ein so ein gleichgültiges Verhalten wie Mike und Anqelique. Viele sind darum bemüht, wieder schnell in Arbeit zu kommen.



