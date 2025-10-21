Bürgergeld-Empfängerin auf der Flucht – jetzt droht ihr Haft

Bürgergeld-Empfängerin Sara (38) aus Dortmund steht vor dem Nichts. „Mir steht das Wasser nicht bis zum Hals, ich bin schon untergegangen“, sagt sie in der RTLZWEI-Doku „Armes Deutschland“ offen. Die alleinerziehende Fünffach-Mutter wird von der Polizei gesucht. Der Grund ist nicht ohne!

Wegen Versicherungsbetrugs in 26 Fällen drohen ihr nun bis zu zwei Jahre Gefängnis. Offenbar hat sie sich mit gefälschten Schadensmeldungen über Jahre durchgeschlagen. Sie sagt: „Ich gehe in Haft und bekomme vielleicht mein Kind nicht wieder. Das ist für mich ein Brunnen, da falle ich rein und komme nicht mehr raus.“

Bürgergeld-Mutter stellt klare Bedingung: Nur dann will sie arbeiten!

Als die Polizei ihre Wohnung stürmt, flieht Sara kurzerhand nach Dortmund. Dort will sie ihrer kleinen Tochter Malve (2) noch Klamotten kaufen, bevor sie sie an das Jugendamt übergibt. „Das war wahrscheinlich das letzte Mal für das nächste halbe Jahr, dass ich meine Tochter gesehen hab“, sagt sie emotional.

Saras Vergangenheit war alles andere als leicht: Neun Jahre Kokain, mehrere Herzstillstände, fünf Kinder, keine Perspektive. „Ich hoffe, dass sich noch alles zum Guten wendet“, so die Bürgergeld-Empfängerin. Dabei weiß sie selbst, dass die Chancen schlecht stehen. Seit der Geburt ihres ersten Kindes lebt sie vom Staat. Auf die Frage, wie lange schon, antwortet sie ausweichend.

Arbeiten will sie nur unter einer Bedingung: „Nur wenn mein Kind einen Vollzeitplatz im Kindergarten hätte. Solang das nicht machbar ist, kann man auch weiterhin vom Bürgergeld leben.“ Aktuell macht sie eine Sucht- und Traumatherapie. Ob sie es diesmal schafft, sich aus der Abwärtsspirale zu befreien, bleibt offen.

