Bürgergeld-Empfänger trennen sich – davor musste 20 Mal die Polizei anrücken

Dokuserien wie „Hartz und Herzlich“, „Armes Deutschland“ und „Hartz, Rot, Gold“ erfreuen sich seit Jahren einer großen Beliebtheit. Der Sender RTL2 begeistert mit den Formaten auf ganzer Linie und zeigt den Zuschauern die zwischenmenschlichen und finanziellen Herausforderungen von Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfängern auf.

Auch Jerome und Michelle lassen die Zuschauer an ihrem turbulenten Leben teilhaben. Doch seit einer Weile hängt der Haussegen schief. Jetzt stellt die 25-Jährige erschreckende Behauptungen in den Raum.

Bürgergeld-Empfängerin hat Bewerbungsgespräch

Am Dienstag (28. Oktober) zeigt RTL2 um 20.15 Uhr die „Armes Deutschland“-Folge „Das Geburtstags-Drama“. In dieser Episode erfahren die Zuschauer, dass sich die Protagonisten Michelle und Jerome getrennt haben. Die Bürgergeld-Empfänger leben in einer gemeinsamen Wohnung und müssen zusammen mit 902 Euro im Monat auskommen. Jerome geht seit sechs Jahren nicht mehr arbeiten und gesteht: „Ich kriege einfach meinen Arsch nicht hoch.“

+++ „Armes Deutschland“-Protagonist packt aus: Ausbildung abgebrochen, dann Babystrich +++

Michelle beklagt sich: „Die Kohle ist nach circa drei Tagen aufgebraucht.“ Deshalb möchte Michelle nun etwas an ihrer Lebensrealität ändern und macht sich an ihrem Geburtstag auf den Weg zu einem Bewerbungsgespräch für einen Ausbildungsplatz. Doch beim morgendlichen Fertigmachen gesteht sie plötzlich, dass sie und Jerome sich getrennt haben. Die Details über die Trennung lassen das Blut in den Adern gefrieren.

Michelle berichtet von Eskalationen

Den Grund für die Trennung beschreibt die Bürgergeld-Empfängerin wie folgt: „War zu viel Stress. Polizeieinsätze. Wenn es eskaliert, rufen entweder er oder ich die Polizei. Dann wird er der Wohnung verwiesen.“ Der Kameramann fragt Michelle, was eine Eskalation bei dem Ex-Paar bedeuten würde. Die junge Frau erzählt daraufhin: „Ihm wurde eine Schreckschusswaffe weggenommen. Und Pfefferspray, weil er damit auf mich drauf wollte.“ Daraufhin sei Michelle aus der Wohnung gerannt und habe die Polizei gerufen.

Falls Michelles Behauptungen der Wahrheit entsprechen, würden Jeromes Handlungen rechtliche Folgen bedeuten. Doch die 25-Jährige bekräftigt, dass ihr Ex-Partner seitdem ruhiger geworden ist. Auf eine räumliche Trennung besteht Michelle nicht. Der Kameramann fragt daraufhin, ob Polizeieinsätze in der Beziehung normal wären. Michelle gesteht: „Leider Gottes ja. Wir sind seit einem Jahr zusammen und die Polizei war schon über zwanzig Mal da.“

Dennoch stellt die Bürgergeld-Empfängerin fest: „Wir können nicht ohne einander.“ Als Michelle von ihrem Vorstellungsgespräch zurückkommt, überrascht Jerome sie mit einer Kette zum Geburtstag. Das Ex-Paar scheint ein Liebescomeback nicht auszuschließen.