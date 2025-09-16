Bürgergeld-Empfängerin verpasst 12 Jobcenter-Termine – „Habe keine Zeit“

In der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ zeigen die Protagonisten, wie sie ihren Alltag bestreiten. Die meisten von ihnen sind von staatlicher Unterstützung, wie dem Bürgergeld, abhängig und leben in sozialen Brennpunkten. Viele möchten so schnell wie möglich wieder auf den Arbeitsmarkt und ihr eigenes Geld verdienen.

„Armes Deutschland“-Protagonistin Nathalie gehört allerdings nicht dazu. Die 25-Jährige lebt vom Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz IV) und möchte das auch erstmal nicht ändern. Doch sie hat Ärger mit dem Jobcenter. Nachdem sie 12 Termine verpasst hat, wurden ihre Leistungen gekürzt.

Bürgergeld-Empfängerin verschwitzt Termine

Aktuell zeigt RTL2 keine neuen Folgen von „Armes Deutschland“ im TV-Programm. Doch auf YouTube erscheinen immer wieder kurze Videos aus älteren Episoden – unter anderem auch ein Clip von Nathalie. Dort erzählt sie, dass das Jobcenter ihr wegen versäumten Terminen das komplette Geld gestrichen hat.

„Es kommt so weit, dass die mir den Strom abstellen. Die haben wir mehrere Termine gegeben, aber ich war verhindert. Die sehen nicht ein, dass ich keine Zeit habe und krank bin“, so die Sozialhilfeempfängerin. Dadurch, dass die Kürzung bei 100 Prozent lag, konnte Nathalie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Um die Abstellung des Stroms zu verhindern, bleibt ihr nur ein Ausweg.

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

Um Schlimmeres zu verhindern, geht sie ausnahmsweise zum Jobcenter. „Ich mache da einen auf lieb und nett und krieche denen ein bisschen in den Arsch, damit die mir das Darlehen bewilligen und die meine Schulden bezahlen, damit ich meinen Strom behalten kann“, so Nathalie. Na, ob das so einfach wird…

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Im Vorfeld gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.