Bürgergeld-Empfänger unterschreibt Mietvertrag – zahlen tut keiner

Sandra und Jan werden seit Jahren von den RTL2-Kameras begleitet und zeigen in der Doku „Armes Deutschland“, wie sie ihren Alltag bestreiten. Beide gehen nicht arbeiten und leben von Bürgergeld. Um einem Job nachzugehen, fehlt vor allem dem 25-Jährigen „die Motivation“.

Eine eigene Wohnung möchte der Bürgergeld-Empfänger aber trotzdem haben. Die Zeit in der Wohngemeinschaft mit seiner Mutter nimmt also bald ein Ende. Wie praktisch, dass im gleichen Haus etwas frei wurde. Jan schlug sofort zu und unterschrieb den Mietvertrag. Die Miete zahlt allerdings niemand.

Bürgergeld-Empfänger zahlt keinen Cent

Nachdem sich das Mutter-Sohn-Gespann in der neuen Wohnung umgeguckt hat, wurde schnell klar: Das soll Jans neues Reich werden. Zack, unterschrieb der 25-Jährige den Mietvertrag. Zahlen soll das Jobcenter, sodass er den Vertrag dorthin weitergeleitet hat. Doch es kam nie was an.

Somit wurde der Antrag auf Mietübernahme nie genehmigt. Doch wer zahlt nun übergangsweise die Miete? Na, keiner. „Die Miete wird dann ja nachgezahlt“, sagt Sandra im Interview. Keiner der beiden scheint die aktuelle Situation auch nur im Entferntesten zu stressen.

Im Gegenteil: Sie schicken direkt zwei Anträge an das Jobcenter hinterher. Die Wohnung muss renoviert werden und der Bürgergeld-Empfänger braucht Möbel. Beides soll ebenfalls vom Amt übernommen werden. Sich das Geld dafür selbst zu verdienen, sieht der 25-Jährige nicht ein.

Wie es mit Sandra und Jan weitergeht, siehst du am Samstag (20. September 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder vorab bei RTL Plus. Wichtig: Sandra und Jan sind die Ausnahme, die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.