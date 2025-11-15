Arbeitslose will nach Hollywood: Ein 08/15-Job kommt für sie nicht infrage

Anita hat einen Traum. Und der ist so groß wie ganz Los Angeles. Die 46-Jährige lebt mit Tochter Klara und Mama Dorothea von gerade einmal 1.300 Euro im Monat. Das Geld ist knapp und die Sorgen sind groß. Aber arbeiten gehen? Das steht für Anita nicht auf dem Plan.

„Ein 08/15 Job kommt für mich nicht in Frage. Mein Fokus liegt auf der Verwirklichung meines Traumes nach Los Angeles auszuwandern und Hollywood-Schauspielerin zu sein“, erzählt sie in der RTLZWEI-Doku-Soap „Armes Deutschland“. Der Traum klingt wild. Die Realität sieht jedoch anders aus. Anita hat nie als Schauspielerin gearbeitet. Nur der Wunsch ist alt. „Da habe ich die Entscheidung getroffen: Du willst das machen, was Doris Day macht. Singen, tanzen und schauspielern“, sagt sie über ihre Kindheit.

Bürgergeld: Arbeitslose will nach Hollywood

Statt einer Filmkarriere gab es eine Ausbildung zur Grafikdesignerin. Ihre kreative Energie lebt sie heute in selbst genähter Kleidung und eigenen Romanen aus. Ihr Erfolg ist eher überschaubar. „Wie viel habe ich in meine Projekte investiert? Man könnte sagen 20.000, vielleicht 30.000 Euro. Vielleicht mehr“, gesteht Anita und fügt an, „Was ich damit verdient habe? Wenn es hochkommt, vielleicht 150 Euro.“

+++ Bürgergeld-Empfänger motzt über Wohnung: „Ist mir zu eng“ +++

Trotzdem plant sie weiter. Für den Neustart in den USA will sie sogar das Haus ihrer Eltern verkaufen. Ihr Bürgergeldantrag wurde dagegen zweimal abgelehnt. Das Amt glaubt ihre Angaben zum Vermögen nicht. In den Unterlagen steht zudem, dass weder sie noch Tochter Klara krankenversichert sind. Für die Zehnjährige ist das besonders belastend. „Ich bin meistens hier alleine. Es wird langweilig, wenn ich nicht zu Freunden gehen kann“, erzählt Klara.

Der Grund für das Kontaktverbot klingt hart. „Mama sagt, weil ich mir da wehtun kann. Und dann kann man dafür nicht bezahlen.“ Anita sieht es ähnlich. „Ich sage ihr, du kannst gehen. Aber wenn etwas passiert, musst du dir bewusst sein, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Und du auch.“

Wie es für Mama und Tochter weitergeht, siehst du dienstags ab 20.15 Uhr auf RTLZWEI oder vorab auf RTL+.