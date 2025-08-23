Bürgergeld: Ex-Häftling trickst Maßnahme schamlos aus – „Purer Egoismus“

Die RTL Zwei–Bürgergeld-Reportage „Armes Deutschland“ gewährt Einblicke in das Leben von Menschen in prekären Verhältnissen mitten in Deutschland. Emotionale Geschichten bestehend aus Armut, zerplatzten Träumen und harten Schicksalsschlägen stehen dabei im Fokus.

In der aktuellen Episode (23. August), die zur Primetime ausgestrahlt wird, lernen die TV-Zuschauer Ex-Häftling und Bürgergeld-Empfänger Dennis kennen. Drogensucht, Haftstrafe, Perspektivlosigkeit und Obdachlosigkeit: Sein bisheriges Leben war sehr steinig.

Doch aktuell gibt es großen Grund zur Freude: Neben einer neuen Freundin und einem neuen Wohnort in einem Reihenhaus arbeitet der Bürgergeld-Empfänger aktuell intensiv an seiner Karriere.

Bürgergeld-Empfänger fühlt sich pudelwohl

Seit zwei Wochen lebt er nun bei seiner Freundin Annika. Mit ihr ist er seit sieben Monaten in einer glücklichen Beziehung. „Hier bei Annika fühle ich mich sehr angekommen. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mich überhaupt mal wieder irgendwo zu Hause fühle“, erzählt Dennis.

++ auch für dich interessant: Bürgergeld: Arbeitsloser sorgt bei Experten für Kopfschütteln – „Einfach unfassbar“ ++

Und der Bürgergeld-Empfänger verkündet noch eine weitere Neuigkeit: „Ich mache jetzt eine Maßnahme über das Arbeitsamt, eine Umschulung zum Social Media-Manager.“

Dennis überrascht immer wieder durch kreative Jobideen

Für ihn steht fest: Er möchte unbedingt selbstständig werden. Vergangene Geschäftsversuche als Spinnenzüchter, Flohmarkthändler und als Plakatierer scheiterten kläglich. Doch Dennis gibt sich kämpferisch. Nun möchte er auf Social Media durchstarten.

„Ich habe mir einen Träger herausgesucht und von denen ein Tablet gestellt bekommen. Da habe ich regelmäßig Meetings. Ich lerne alles über Social Media“, erzählt Dennis. Obwohl dem Bürgergeld-Empfänger bewusst ist, dass sich Social Media-Manager um den Auftritt von Unternehmen in Sozialen Medien kümmern, plant er etwas ganz anderes.

Ganz offen gesteht er: „Ich nehme den Kurs gerade mit, weil ich selbst bei TikTok aktiv bin. Das ist purer Egoismus und Eigennutz gerade für mich.“ Schnell wird deutlich: Er möchte sein Know-How im Umgang mit Social Media verbessern.

Ob ihm und seiner Partnerin Annika, die ebenfalls arbeitslos ist, die Maßnahme die Türen zu Ruhm und Reichtum eröffnen wird, bleibt ungewiss. Die aktuelle Episode wird übrigens am 23. August um 20.15 Uhr bei RTL Zwei ausgestrahlt. Schon vorab ist bei RTL+ verfügbar.