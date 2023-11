Bürgergeld-Empfänger nimmt sich eigene Wohnung mit Sohn (8) – seine Töchter lässt er zurück

Für den kleinen David hat sich in den vergangenen Wochen einiges verändert. Der achtjährige Protagonist aus der Sozial-Doku „Armes Deutschland – Deine Kinder“ lebte bislang zusammen mit seinen Eltern Christina und Christian und seinen zwei Schwestern in einer Wohnung. Doch die Lebenssituation seiner Eltern hat sich geändert.

Die Bürgergeld-Empfänger trennten sich. Vater Christian ist mit David jetzt in eine eigene 70 Quadratmeter große Wohnung gezogen, die das Amt bezahlt. Seine beiden Töchter ließ er zurück bei der Mutter.

Bürgergeld-Empfänger zieht nur mit Sohn um

Dass jedoch David bei ihm wohnt, hat einen Grund: Der Junge bekam die ärztliche Diagnose einer sozial emotionalen Entwicklungsstörung, wurde zwischenzeitlich aggressiv und kam weder mit Mama Christina noch mit seinen Schwestern zurecht. Um seine Aggressionen in den Griff zu kriegen, bekam er in der Vergangenheit Medikamente.

Jetzt läuft für den Sohn von Bürgergeld-Empfänger Christian einiges besser, wie man in der Folge am Montag (13. November) erfährt. Er hat zum ersten Mal in seinem Leben ein eigenes Kinderzimmer. „Ich finde es hier toll, weil ich meinen eigenen Rückzugsplatz habe, ich kann mich vor meinen Geschwistern verstecken, die sind nervig. Und ich kann mit Papa knuddeln“, erklärt er in der RTL2-Sendung „Armes Deutschland“.

Und auch sein Vater ist glücklich über die neue Situation. „David hat das so weit gut verkraftet, bis auf hier und da ein paar Sachen, die ihm fehlen. Ansonsten ist er ganz glücklich darüber, wie es ist.“

Bürgergeld-Empfänger: Situation hat sich verbessert

Davids Wutausbrüche seien darüber hinaus deutlich weg, verrät Christian, er sei zur Ruhe gekommen. „Was wir vermutet haben, dass die Geschwister 24/7 aufeinander hocken… das ist ja jetzt nicht mehr gegeben. Dadurch können alle Parteien runterfahren.“

Ob es die richtige Entscheidung war, David aus dem vorherigen Umfeld zu reißen und auch seine beiden Töchter nicht mehr so oft zu sehen, weiß der Bürgergeld-Empfänger nicht. „Hundert Prozent sicher ist man sich eigentlich nie, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Letztendlich verbringen wir alle aber noch viel Zeit miteinander, sodass es eigentlich nicht so ins Gewicht fällt. Jeder hat seine Wohnung, aber vermissen muss man sich nicht.“

Zur Info: Bei dem Format handelt es sich grundsätzlich um Einzelfälle, nicht jeder Protagonist ist arbeitslos und nicht jeder Bürgergeld-Empfänger hat freiwillig keinen Job.