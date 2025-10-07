Bürgergeld-Empfänger feiert Leben auf Staatskosten – „Nehme, was kommt“

Bürgergeld-Empfänger Chris aus Duisburg ist den TV-Zuschauern aus der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ bekannt. Dort sorgte er mit der ein oder anderen Aussage bereits für ordentlich Kopfschütteln. Der 33-Jährige macht nämlich kein Geheimnis daraus, dass er gerne auf Staatskosten lebt.

Doch es tut sich etwas in Sachen Arbeit. Der Bürgergeld-Empfänger träumt neuerdings von einer Karriere als Pornostar. Doch eine unschöne Nachricht durchkreuzt seine Pläne vorerst. Für den Duisburger allerdings kein Rückschlag, wie er klarstellt.

Bürgergeld-Empfänger will Pornostar werden

Das Thema Arbeiten kommt Chris seit Jahren nicht auf den Tisch. Er genießt seine Freizeit lieber mit seinen Freunden und lebt vom Bürgergeld. Denn auf Staatskosten kann man sehr gut leben, wie er in den neuen Folgen behauptet.

+++ auch interessant für dich: Bürgergeld-Empfänger zerreißt offene Rechnungen – „Inkasso interessiert mich nicht“ +++

So ganz untätig möchte Chris dann dann doch nicht sein und träumt daher von einer Karriere als Pornodarsteller. „Das ist ja auch eine Arbeit“, argumentiert er im Gespräch mit seiner Mutter. Die ist von der Idee absolut nicht begeistert und würde es bevorzugen, wenn ihr Sohnemann einen anderen Job ausübt – für Chris jedoch kein Ausschlusskriterium. Es ist eine andere Sache, die den den Bürgergeld-Empfänger daran hindert, Sexfilme zu drehen.

Bürgergeld-Empfänger wird deutlich

Beim Urologen kam nämlich heraus, dass Chris sich mit Tripper infiziert hat und somit nicht als Pornodarsteller arbeiten kann. Bis die Medikamente wirken, legt er also noch die Füße hoch und nutzt seine Zeit mit seinen Freunden. „Ich lebe halt in mein Leben rein und habe keine Ziele. Ich gucke und nehme, was kommt“, so der 33-Jährige.

+++ auch interessant: Bürgergeld-Empfänger ziehen um – RTL2-Zuschauer trauen ihren Augen kaum! „Ohne Worte“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt aktuell neue Folgen von „Armes Deutschland“ immer dienstags in der Primetime. Vorab gibt es die Staffel auch in der Mediathek bei RTL+.