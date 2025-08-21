Bürgergeld: Arbeitsloser verrät – „Bin immer kurz vor der Million“

Er war eine Legende von „Armes Deutschland“: Rainer aus Duisburg. Im Oktober 2013 verstarb der Mann, der sein ganzes Leben lang nie richtig gearbeitet hatte. Am Dienstag (24. Juni 2025) wiederholt RTL Zwei eine Folge der Bürgergeld-Doku mit dem sympathisch-hochmütigen Arbeitslosen. Und die hatte es in sich. Denn Rainer, und das betonte er immer gerne, hatte einige besondere Fähigkeiten.

Besonders sein Allgemeinwissen sei sehr gut ausgeprägt, erklärte der Arbeitslose. Er sei ein wandelndes Lexikon, lobte seine Freundin Desmo ihren Rainer gar. Die 30-Jährige, die ebenfalls vom Bürgergeld-Vorgänger Hartz-4 lebte, hielt große Stücke auf ihren Freund. Ähnlich wie Rainer selbst.

Bürgergeld-Doku mit Rainer aus Duisburg

„Ich habe ein extrem breites Allgemeinwissen. Also bei ‚Wer wird Millionär?‘ bin ich immer kurz vor der Million, wenn die dann mal so weit kommen. Die Frage weiß ich dann auch immer“, so Rainer. Bis 64.000 Euro sei bei ihn gar kein Problem: „Das kommt wie aus der Pistole, da brauche ich vielleicht eine halbe Sekunde zum Nachdenken.“

Sein Wissen habe er aus einem Buch namens „10.000 Jahre Weltgeschichte in Farbe“. Da stehe alles drin, erläuterte Rainer. Das Buch habe er bereits seit er sieben Jahre alt ist. Er sei ein unglaublich neugieriges Wesen, erklärte der Arbeitslose. Zudem habe er ein extrem funktionales Gedächtnis. Wenn er etwas gehört habe, würde er sich das einfach so merken.

Ein Lokal für die Million

Aus seinen Fähigkeiten hatte er jedoch nicht allzu viel gemacht, wie es bei „Armes Deutschland“ hieß. Ausbildungen zum Schlosser oder Speditionskaufmann habe er abgebrochen. Mit 18 Jahren, so RTL Zwei, sei der heute 51-Jährige zu Hause ausgezogen. Seitdem lebte er vom Amt.

Was er mit der Million von „Wer wird Millionär?“ machen würde, wusste er jedoch ganz genau. Rainer wollte ein Lokal aufmachen – eine Mischung aus einer Discothek und einem Schnitzelrestaurant. Ein Traum, der sich für ihn leider vor seinem Tod nicht mehr erfüllen sollte.

RTL Zwei zeigt „Armes Deutschland“ am Dienstag (24. Juni 2025) um 20.15 Uhr. Vorab ist die Episode bereits bei RTL Plus abrufbar.