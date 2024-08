Bürgergeld: Arbeitsloser verschleudert Hunderte Euro monatlich für Schalke 04

Die Geschichte aus der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“ klingt fast wie ein schlechter Scherz. Die beiden Bochumer Frank und Romina sind beide arbeitslos. Während Frank seit zehn Monaten ohne Job ist und Arbeitslosengeld bekommt, lebt Romina schon seit Jahren von Hartz 4 (Episode wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht). Rund 1.300 Euro hat das Paar so monatlich zur Verfügung.

Ein Anreiz, sich Arbeit zu suchen, bietet sich ihnen damit nicht. „Wir sind der Meinung, dass sich arbeiten in Deutschland nicht mehr lohnt. Egal ob Arbeit oder Hartz4, es kommt immer aufs selbe raus“, so der leidenschaftliche Schalke-04-Fan Frank.

Arbeitsloses Paar betrügt das Amt

Schließlich hat das Paar auch ohne feste Arbeit genug zu tun. Sie sind Schalke-Anhänger, und das frisst Zeit und Geld. „Am Wochenende bin ich im Stadion, wenn die Bundesliga läuft“, verrät Frank. Bis zu dreihundert Euro im Monat lässt sich der 29-Jährige seine Fanliebe kosten.

Da wird es im Monat schon mal ab und an knapp, rechnet das Paar vor. Problematisch auch. In nur acht Wochen nach dem Dreh würde Frank auf Hartz4 abrutschen. Ein herber Einschnitt, wie der Arbeitslose weiß. „Das reicht hinten und vorne nicht. Da müssen wir jeden Cent zweimal umdrehen“, so der Schalke-Fan.

Arbeitslose haben Tausende Euro Schulden

Ein weiteres Problem: Das Paar hat mehrere Tausend Euro Schulden. Mietschulden, Stromschulden … so ganz genau können die beiden das gar nicht beziffern. Frank plant nun, in die Privatinsolvenz zu gehen. Und da gibt es noch ein weiteres Problem: So lebt Frank in der Wohnung seiner Freundin Romina. Die jedoch hat das nie gemeldet, begeht also Sozialbetrug.

Daran ändern wollen sie jedoch erstmal nichts. „Das es nicht rechtens ist, ist ja ganz klar, aber da sind auch die ein bisschen happig. Da fehlt für mich ein bisschen mehr Feingefühl, finde ich. Ich meine, klar, die haben auch Gesetze, die kriegen die auch vorgeschrieben, und müssen sich dran halten, aber wenn sie ein bisschen Mensch wären, hätten sie Verständnis für die Situation“, so Frank.

Die ganze Geschichte von Schalke-Fan Frank und seiner Romina kannst du am Dienstag (13. August 2024) um 22.15 Uhr bei RTL Zwei sehen.