Bürgergeld-Empfängerin im Beautystudio: Zahlen darf das Amt

Wenn man es nicht selbst sehen würde, man könnte es kaum glauben. Die „Armes Deutschland“-Protagonisten Mike und Angelique bekommen monatlich mehr als 3.000 Euro vom Staat. Beide haben Bürgergeld beantragt, Mike bezieht dazu noch Arbeitslosengeld. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es auch noch Kindergeld und Kindergeldzuschlag. Macht summa summarum knapp über 3.400 Euro im Monat.

Davon lässt es sich sehr gut leben, und auch das Paar scheint den Begriff „Geldsorgen“ nur bedingt zu kennen. Da ist auch mal eine Beautybehandlung drin. So will sich die 20-jährige Angelique unbedingt die Nägel machen lassen.

Bürgergeld-Empfängerin lässt sich die Nägel auf Staatskosten machen

Das Geld dafür hat Mann Mike im Geldbeutel. Ganz entspannt zieht der Bürgergeld-Empfänger in der RTL-Zwei-Doku einen Hunderter aus der Tasche, tönt danach noch: „Geld interessiert mich nicht so richtig. Wenn sie einmal im Monat hingehen will, soll sie es machen.“

Und so geht es ins nah gelegene Beautystudio. 45 Euro wird Angelique die Behandlung ihrer Nägel dort kosten. Ein stolzer Preis. Doch die 20-Jährige sieht es gelassen: „Ich wollte eh 50 Euro ausgeben.“

„Es ist ja mein Geld und es steht mir ja zu“

Dass das Bürgergeld eigentlich dazu gedacht ist, die Sicherung des Lebensunterhaltes zu gewähren, scheint den beiden dabei völlig egal. „Ich würde es nicht so formulieren, dass ich die Nägel von Staatskosten übernehmen lasse, weil es ist ja mein Geld und es steht mir ja zu. Und da kann ich ja machen, was ich möchte, damit“, findet Angelique.

Und sie und Mike haben ja auch noch „Zusatzeinnahmen“. So räumt das Paar Bücherschränke aus und verkauft die Bücher anschließend über Verkaufsplattformen im Internet (hier die ganze Geschichte). Jedoch ohne das Amt davon zu informieren.

Zum Nachteil der beiden hat das jedoch auch die Justiz bemerkt. So landeten Mike und Angelique vor wenigen Wochen vor Gericht. Wie der Prozess für das „Armes Deutschland“-Paar ausging, kannst du hier nachlesen.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland" mit Mike und Angelique am Samstag (23. August 2025) um 20.15 Uhr.