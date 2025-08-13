Bürgergeld-Paar bekommt schon über 3.000 Euro: Doch es will noch mehr

Dieses Paar ist an Dreistigkeit kaum mehr zu überbieten. Aufgrund eines Fehlers im System darf sich das Paar Mike und Angelique zusammen mit Sohnemann Louis über mehr als 3.000 Euro vom Staat freuen. Monatlich versteht sich. Doch die Protagonisten der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ wollen noch mehr.

In der Folge, die RTL Zwei am kommenden Samstag ausstrahlt, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Mike und Angelique einen Wohngeldantrag stellen, und das, obwohl bereits eine hundertprozentige Mietkosten-Übernahme vorliegt. Eigentlich eine Farce, doch ein schlechtes Gewissen haben die Bezieher von Bürgergeld und diverser anderer Sozialleistungen nicht (wie das sein kann, und wie dabei mehr als 3.000 Euro monatlich herauskommen, kannst du hier nachlesen).

Bürgergeld-Paar nimmt, was es kriegen kann

„Wir bekommen schon viel Geld vom Staat, aber Ausnutzen finde ich das jetzt nicht“, findet die 20-jährige Angelique. Und so füllt sie auch ganz routiniert den Antrag aus. „Aktuell wird unsere Zweizimmerwohnung, 700 Euro warm, gezahlt vom Jobcenter. Denk ich jetzt mal. Und für eine Zweizimmerwohnung ist das schon bisschen teuer für Pirmasens. Da hätte ich schon so 100 Euro oder 200 Euro Zuschuss“, glaubt die junge Mutter.

„Wir probieren jetzt einfach mal, ob wir den Zuschuss bekommen“, grinst Angelique. Dass Wohngeld eigentlich für Geringverdiener, Rentner oder Studenten gedacht ist, die ihre Miete selbst aufbringen müssen, das scheint weder Angelique noch ihren Partner Mike zu stören.

++ Bürgergeld-Paar nutzt Fehler im System: „Überlegen, was wir noch beantragen könnten“ ++

„Wir kriegen Arbeitslosengeld, 1.200 Euro, und Bürgergeld, 1.600 Euro. Das sind dann 2.800. Plus 500 Euro vom Kindergeld und Kindergeldzuschlag insgesamt. Das sind dann 3.300 Euro. Und zusätzlich unsere Hobbys, die variieren bis 400 und 600 Euro. Und trotzdem beantragen wir Wohngeld, weil … warum nicht?“, rechnet die 20-Jährige vor, „umso mehr Geld, umso besser.“

Anträge sind da, um ausgefüllt zu werden

Schließlich seien die Anträge ja dafür da, um ausgefüllt zu werden, so die junge Mutter. Wenn es klappt … gut. Wenn nicht, haben sie ja dennoch genug Geld. Eine schlimme Einstellung.

RTL Zwei zeigt die Folge „Armes Deutschland“ mit Mike und Angelique am Samstag (16. August 2025) um 20.15 Uhr. Wichtig: Nicht alle Bürger- oder Arbeitslosengeld-Empfänger verhalten sich wie Angelique und Mike. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.