Arbeitsloser freut sich: „Man kann mit Bürgergeld schön leben“

Er ist wieder da. Lange mussten die „Armes Deutschland“-Fans auf Chris aus Duisburg verzichten. Ab dem 7. Oktober ist der Kult-Bürgergeld-Empfänger aus dem Ruhrpott wieder bei „Armes Deutschland“ im TV zu sehen.

Verändert hat sich der Mann, der zuletzt vor allem durch seine starke Abneigung gegen jede Form von Erwerbstätigkeit (zumindest die, für die man Steuern zahlen muss) auffiel, jedoch nicht. Chris lässt es sich immer noch von seinem Bürgergeld gut gehen. Sein neuestes Projekt: die Verschönerung der Wohnung.

Bürgergeld-Empfänger Chris verschönert seine Wohnung

„Es soll ja nicht asi aussehen. Wenn ich da so manche sehen, die von Hartz IV oder Bürgergeld leben, die haben keine Tapeten an den Wänden oder kaputte Möbel. Keine Ahnung, warum die überhaupt so leben, sage ich mal. Man kann auch mit Bürgergeld gut leben, und schön leben“, so der Duisburger.

Und so marschierte der 33-Jährige erst einmal in den Baumarkt. Sein Plan: Chris will ein Harry-Potter-Logo an die Wand pinseln. Schließlich sei er Fan des Zauber-Lehrlings aus der Feder von J.K. Rowling.

„Was finde ich toll an Harry Potter? Ich bin damit aufgewachsen“, erklärt Chris seine Faszination für die magische Welt. Als Kind sei er sogar mit seiner Familie im Kino gewesen. Die Bücher habe er sogar im Gefängnis gelesen. Insgesamt sieben Jahre musste Chris hinter schwedischen Gardinen verbringen.

Beim Pinseln helfen soll seine Mutter Iris. Die ist zwar nicht der größte Harry-Potter-Fan, doch für ihren Sohn tut die Frau, die ebenfalls auf das Jobcenter angewiesen ist, alles. Auch wenn das bedeutet, ihren Sohn beim Malen schiefer Linien auf der Wand zuzuschauen.

„Boah Mutter, ist das schon wieder Arbeit“

„Boah Mutter, ist das schon wieder Arbeit“, stöhnt Chris, nachdem er gerade mal ein Kreuz auf die Wand gemalt hatte. Auf die Nachfrage der Produktion, ob das für ihn wirklich Arbeit sei, reagierte der 33-Jährige trotzig.

„Ja, was ist das denn? Klar ist das für mich Arbeit. Wenn ich jetzt Maler und Lackierer wäre, ist das Arbeit“, zetert der Bürgergeld-Empfänger. Seine Mutter jedoch sieht das anders: „Ich empfinde das nicht gerade als Arbeit. Das ist einfach eine kleine Verschönerung. Arbeit ist schon was anderes. Da gehört schon mehr zu.“

Wenn du wissen willst, wie das Bild am Ende aussieht: RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ am 7. Oktober 20.15 Uhr. Oder bereits vorab bei RTL Plus.

Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Chris. Die meisten wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.