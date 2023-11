Bürgergeld-Empfängerin auf 180: „Die Ämter drehen durch“

Ein Umzug ist ein enormer Aufwand. Physisch und psychisch. Das weiß jeder, der schon mal seine Wohnung gewechselt hat. Noch anstrengender wird es jedoch, wenn gleich eine ganze Großfamilie sich wohnlich verändern will. So wie bei „Hartz und herzlich“-Star Sandra und ihren Angehörigen. Problem neben dem eigentlichen Umzugsstress: Die Familie ist auf Bürgergeld und damit auch die Ämter angewiesen.

Und so gestaltet sich der Umzug noch einmal ein bisschen schwieriger. Dabei könnte doch alles so schön sein für die Bürgergeld-Familie. Schließlich haben sie schon eine potenzielle neue Bleibe gefunden. Sandra und Co. wollen nämlich aus Rostock nach Ostfriesland ziehen. Ein Haus mit sage und schreibe sieben Zimmern hat die Familie auch schon ins Auge gefasst. Eine Besichtigung jedoch steht noch aus.

Und Sandra ist überaus skeptisch. „Ob es klappt, weiß ich noch nicht“, sagt die junge Frau. So müssen erst noch Dinge wie Miete etc. geklärt werden. Erst ein paar Tage später würde sie mehr Informationen erhalten. Danach richte sich dann, ob die Familie einziehen könne, oder eben auch nicht.

Warum die Bürgergeld-Empfänger ihre Heimat Rostock hinter sich lassen wollen? Auch darauf weiß Sandra eine Antwort zu geben: „Warum? Weil die Ämter hier durchdrehen. Und ich möchte wieder Tiere haben. Oben stricken die Jugendämter und der Tierschutz alles ganz anders. Da stehe ich nämlich schon im Kontakt mit dem Jugendamt. Zumindest mit der Schwester von dem Bereichsleiter.“

Sandra möchte einfach glücklich werden, sagt sie, „ohne irgendwelchen Stress“. Bleibt nur zu hoffen, dass das Jugendamt der Familie keinen Strich durch die Rechnung macht. Wie es mit dem Umzug und dem Ärger mit den Ämtern weitergeht, siehst du bei RTL Zwei. Die Folge mit Sandra zeigt der Sender am Freitag (17. November 2023) um 16.05 Uhr.